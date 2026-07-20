30.000 persones segueixen a Barcelona la final del Mundial des d'una pantalla gegant

BARCELONA 20 jul. (EUROPA PRESS) -
Unes 30.000 persones, segons xifres municipals, han seguit aquest diumenge per la nit a Barcelona la final del Mundial de futbol des de la pantalla gegant instal·lada per l'Ajuntament.
Passada la 1 de la matinada d'aquest dilluns encara hi havia joves aficionats celebrant la victòria d'Espanya per 1-0 sobre Argentina.
La pantalla s'ha instal·lat en el Fòrum, al costat del mar, i l'horari del Metro s'ha allargat fins a la 1.
ASSISTÈNCIES DEL SEM
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha informat via X que hi han fet 8 assistències, de les quals 3 han requerit trasllat a un centre sanitari: 1 menor en estat menys greu a l'Hospital del Mar, 1 menor lleu al CUAP Sant Martí i 1 home lleu a l'Hospital del Mar.
Després d'aquest dispositiu en el Fòrum, el SEM es desplaça a diferents emplaçaments de la ciutat on hi ha concentració de persones per celebrar el partit.