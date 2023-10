Alonso cau en la Q1 i Leclerc venç la pole a Austin

El de Ferrari ha guanyat una ajustada batalla, amb volta anul·lada a Verstappen, i Sainz, quart



MADRID, 21 oct. (EUROPA PRESS) -

El pilot monegasc de Fórmula 1 Charles Leclerc (Ferrari) ha guanyat la pole aquest divendres del Gran Premi dels Estats Units, una sessió molt ajustada que ha deixat l'espanyol Carlos Sainz (Ferrari) en quarta posició de cara a la graella de diumenge, mentre que Fernando Alonso ha patit el desastre d'Aston Martin quan ha caigut durant la Q1.

Leclerc ha disputat un gran u contra u amb el campió del món Max Verstappen. El de Ferrari ja havia guanyat la Q2 per quatre mil·lèsimes i ha semblat que el de Red Bull li arrabassava la pole per cinc mil·lèsimes en l'última volta de la Q3, però direcció de carrera li ha anul·lat el temps al neerlandès per sobrepassar els límits del circuit.

Així, el Cavallino Rampante ha mantingut la primera posició de la graella que l'any passat va aconseguir un Carlos Sainz que va patir més que el seu company, tot i que ha tornat a rendir en un traçat que li agrada. Austin li ha posat difícil a un Verstappen que havia dominat els lliures en l'única sessió de la jornada.

El tres vegades campió del món, que va rubricar el seu Mundial fa dues setmanes a Qatar, s'ha passat de frenada en el revolt 19, per la qual cosa ha caigut fins a la sisena posició de graella. La primera línia al costat de Leclerc ha estat per a un Lando Norris que ha ressuscitat a temps el seu McLaren, en progressió com el traçat texà.

El britànic Lewis Hamilton (Mercedes) sorirà tercer, per davant de Sainz i el seu company George Russell, servint la lluita per al subcampionat de Constructors. Verstappen, amb poc en joc, tot i que amb ganes de continuar amb la seva condició d'intractable, sens dubte voldrà remuntar des d'un lloc poc comú per a ell, amb els Alpine darrere, Pierre Gasly i Esteban Ocon.

La creu més gran ha estat la d'Alonso, que per primer cop aquesta temporada s'ha quedat fora en la Q1. L'asturià ja va haver de creuar els dits en els lliures, quan va veure que se li encenia el pneumàtic davanter esquerre per un escalfament excessiu del fre. El problema va semblar que se solucionava i l'Aston Martin va acabar rodant bé, tot i que per al seu company Lance Stroll no va ser així.

No obstant això, en la sessió cronometrada, els problemes han tornat i Alonso s'ha quedat fora tan bon punt ha començat i sortirà 17è aquest diumenge, mentre que el seu company ho farà 19è. Un dur cop pels Aston Martin i les suposades millores que portaven a Austin, si bé dissabte ofereix una oportunitat de compensar amb l'sprint.