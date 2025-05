Alexia Putellas: "No ens hem trobat, ens dol molt"

MADRID 24 maig (EUROPA PRESS) -

La migcampista del Barça Alexia Putellas va lamentar amb molt dolor la derrota (1-0) aquest dissabte a la final de la Lliga de Campions davant de l'Arsenal, celebrada a Lisboa, un partit dolent on no es van trobar amb la seva millor versió.

"Felicitar a l'Arsenal. La primera part no ens hem trobat, la segona una mica millor, però el que ens venia ajudant a generar moltes ocasions era fer moltes passades entre nosaltres i no ho hem aconseguit. Per parts del partit hem estat separades, hem estat incapaces de generar ocasions clares, hem tingut acostaments. Malament, malament per la nostra banda", va dir en declaracions a TVE, recollides per Europa Press.

Putellas va lamentar que el Barça no tragués la seva millor versió amb l'opció d'aconseguir una tercera Champions seguida i estirar el seu domini europeu. "Elles han fet un bon plantejament, però ho atribueixo més al fet que nosaltres no hem estat al nostre nivell i no ens hem trobat com veníem jugant. Avui no ho hem sabut fer i ens han guanyat", va afirmar.

"Ens dol molt, pel treball que hem fet tot l'any, però per ells sobretot, no mereixen un final així. Estem molt dolgudes, només sento això, dolor, i demà ho tornarem a intentar, però ara mateix em sap molt greu", va acabar enrecordant-se també de l'afició blaugrana.