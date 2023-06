Alexia Putellas: "No és bo que oblidem la derrota de Torí"

BARCELONA, 30 maig (EUROPA PRESS) -

La jugadora i capitana del Barça Femení Alexia Putellas ha assegurat que no han d'oblidar la final de la Lliga de Campions femenina perduda l'any passat a Torí perquè en poden extreure coses útils per a la final de dissabte, contra el Wolfsburg, que esperen guanyar per sumar la segona Champions a la del 2021 davant el Chelsea.

"No és bo que ho oblidem. Per ser una derrota no l'hem d'esborrar del mapa. A tots ens agrada guanyar i per això som aquí, però quan això no passa, la derrota també t'ajuda molt, de vegades fins i tot molt més", ha assegurat a DAZN.

En aquest sentit, ha afegit que la final de Torí, que van perdre contra el Lió per 3-1, els va fer un equip "més madur" i que ara "coneix millor les fases del partit".

A més a més, enguany tindran al davant un Wolfsburg que, amb dos títols en 5 finals, tampoc no ho posarà fàcil. Tot i que Alexia creu que hi arriben "millor" a nivell físic. "La feina que ha fet el departament de preparació física ha estat molt personalitzada i s'ha quadrat perfecte perquè arribem bé al final", ha destacat.

DAZN emetrà la final del Philips Stadion d'Eindhoven, on Alexia provarà d'alçar el segon trofeu continental per a l'entitat blaugrana.