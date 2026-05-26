Alexia Putellas deixa el Barça després de 14 temporades

MADRID 26 maig (EUROPA PRESS) -
La migcampista espanyola Alexia Putellas deixarà el FC Barcelona al final de la temporada després de 14 anys en el primer equip, ha confirmat aquest dimarts el club blaugrana, del que s'acomiada després de conquistar 38 títols i dos Balons d'Or.
La catalana, que va arribar al conjunt 'culer' en 2012 procedent del Levante, s'acomiadarà del club en un acte que tindrà lloc aquest dimecres a les 11.00 hores, en el Spotify Camp Nou. Posteriorment, disputarà el seu últim partit a casa en l'Estadi Johan Cruyff davant de la Reial Societat, abans de vestir la samarreta blaugrana per última vegada en l'última jornada de la Lliga F el diumenge enfront del Madrid CFF.
D'aquesta manera, la doble Pilota d'Or s'acomiada del Barça després d'haver-hi disputat 507 partits, una xifra que la situa com la segona jugadora de la història amb més aparicions amb la samarreta del Barça, només per darrere de Melanie Serrano (516).
A més, és la màxima golejadora de la història, amb 232 gols dianes en el seu caseller, i ha aconseguit un total de 38 títols vestida de blaugrana: quatre Champions, deu Lligues, deu Copes de la Reina, sis Supercopes d'Espanya i vuit Copes Catalunya.