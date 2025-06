Alexia Putellas: "Ara soc una Alexia millor, tot el patiment et fa evolucionar"

LAS ROZAS (MADRID), 24 (EUROPA PRESS)

La migcampista del FC Barcelona i de la selecció espanyola Alexia Putellas va assegurar aquest dimarts que té "entre cella i cella" l'Eurocopa de Suïssa del mes vinent, sobretot per la greu lesió de genoll que li va fer perdre's l'anterior i que ha fet d'ella "una millor" futbolista i persona, al mateix temps que no amaga que estaran "molt més a prop" de poder guanyar aquest títol si donen la seva "millor versió".

"No us enganyaré, sí que és una competició que tenia entre cella i cella després de la lesió que vaig tenir el dia abans de començar l'última Eurocopa. En tinc moltíssimes ganes, m'he preparat molt de temps per a aquest moment i sobretot per gaudir-la, que crec que és una competició molt maca. I a competir per guanyar tots els partits", va assenyalar Alexia Putellas als mitjans a la Ciutat del Futbol de Las Rozas (Madrid).

El que té clar la de Mollet del Vallès és que ara és "una Alexia millor". "Em conec molt més, conec les meves qualitats i on està també la meva feina. Tot el patiment, al final, crec que et fa evolucionar com a persona i com a esportista, llavors, també sé gestionar molt millor moments dolents i sé assaborir els moments bons també. I, en general, crec que aquest any he gaudit moltíssim i el repte és continuar allargant aquesta sensació per aquesta Eurocopa i ajudar al màxim l'equip", es va sincerar.

La catalana ha tingut "temps" per desconnectar abans d'unir-se a la concentració i es va mostrar "molt contenta d'haver passat aquests moments amb la família, els amics i podent viatjar una mica aquí a prop". "Però, alhora, tampoc acabes desconnectant perquè continues entrenant, i no deixes de pensar que tens aquí una Eurocopa. Llavors, cent per cent desconnectada no estàs", va apuntar.

La migcampista veu "bé l'equip, amb moltes ganes, enfocades en el primer partit de l'Eurocopa" i millor que fa un any als Jocs Olímpics de París. "Els Jocs van ser més tard i ara són uns mesos més de temporada que s'allarguen i arriba un punt en què no saps si has acabat la temporada o si estàs començant la següent. Això a nivell de preparació per aguantar 50, 60 partits, és una mica caòtic perquè no saps on ficar càrregues, on treure'n", va indicar.

"Estem envoltades de bons professionals i crec que aquest any arribem millor preparades mentalment, realment amb moltíssima ambició. Ens va doldre també el dels Jocs i volem tornar a aconseguir títols", va afegir sobre aquesta qüestió Alexia Putellas.

Ella té clar que guanyar l'Euro "és molt complicat". "Sé que teniu molta confiança en nosaltres i en l'equip. Nosaltres som les primeres que ho volem, però també hi ha grans seleccions. Jo confio que si donem la nostra millor versió estarem molt més prop d'aconseguir guanyar tots els partits, primer a la fase de grups i després poder estar a les eliminatòries, però és molt complicat", va remarcar.

"Nosaltres som les primeres a exigir, però cal deixar clar que al final estem parlant de seleccions top mundials. Nosaltres ens dediquem a jugar i els partits i els títols són aquí, després cadascú és lliure de posar Espanya on vulgui posar-la. Em quedo amb el fet que al final els rivals cada cop ens tenen més respecte a l'hora de jugar i això és que fem les coses bé i depèn de nosaltres que això continuï sent així", va subratllar la futbolista del FC Barcelona.

De totes maneres, no temen "cap" rival, encara que tenen "màxim respecte a tots, començant pels de la fase de grups". "Després crec que hi ha cinc o sis seleccions que tenen molt bones jugadores, que porten temps treballant també, que són grans equips com Anglaterra, Alemanya, França, Itàlia, que és un rival molt incòmode també, Suècia... No me'n vull deixar cap, però crec que aquestes són seleccions que perfectament es poden endur el títol", va detallar.