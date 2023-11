Alex Márquez s'imposa en l'esprint i Jorge Martín guanya el primer pols a Bagnaia

MADRID, 11 nov. (EUROPA PRESS) -

El pilot català Alex Márquez (Ducati) s'ha imposat aquest dissabte en la cursa a l'esprint del Gran Premi de Malàisia, divuitena prova del Mundial de motociclisme, mentre que Jorge Martín (Ducati), que ha finalitzat segon, ha retallat punts en la general al líder, l'italià Francesco Bagnaia (Ducati), que ha completat el podi.

Quart en la Q2, el petit dels Márquez ha fet una cursa perfecta per remuntar els favorits i conquistar a Sepang la seva segona victòria a l'esprint, tot plegat després de superar una lesió a les costelles que li havia posat difícil en els Grans Premis anteriors. Així, ha encapçalat un podi per davant dels aspirants a coronar-se campions.

Martín ha aconseguit defensar la seva segona plaça de sortida i amb això ha pogut retallar dos punts en la classificació del campionat a 'Pecco', que no ha pogut retenir la seva posició de 'poleman' i ha acabat tercer. Ara, el transalpí té tan sols 11 punts d'avantatge respecte del de San Sebastián de los Reyes.

Un cop apagats els semàfors, Alex Márquez i l'italià Enea Bastianini (Ducati) han avançat un Martín que ha pecat de prudent, mentre Bagnaia s'intentava escapar. Tan sols un revolt després, Bastianini ha caigut tres posicions de cop i les KTM de l'australià Jack Miller i el sud-africà Brad Binder s'han unit a la lluita.

El de Cervera ha intentat superar el líder en l'últim revolt abans de l'entrada a meta, però la seva jugada ha quedat frustrada i l'ha deixat als peus de Martín, amb qui ha començat una intensa disputa per la segona posició. Quan quedaven cinc voltes per al final, Márquez ha sobrepassat Bagnaia, i poc després ha estat 'Martinator' el que ho ha fet per l'interior, moviments amb els quals les posicions finals han quedat decidides.

Mentrestant, Marc Márquez (Repsol Honda) se n'ha anat a terra abans de completar la quarta volta, quan havia remuntat des de la vintena posició de sortida fins al 'Top 13'; amb això, iguala el seu rècord de 2017 de 27 caigudes en una mateixa temporada. També ha acabat a terra Joan Mir (Repsol Honda), i els dos companys han acabat en les posicions vint-i-u i vint-i-tres, respectivament.

Pel que fa a la resta d'espanyols, també fora dels punts, Maverick Viñales (Aprilia) ha tancat el 'Top 10'; Aleix Espargaró (Aprilia) ha estat dotzè; Augusto Fernández (KTM) ha acabat catorzè, just per davant del seu company Pol Espargaró (KTM); Raúl Fernández (Aprilia) ha conclòs dissetè; Iker Lecuona (Honda) vintè; i Álvaro Bautista (Ducati), flamant campió de Superbikes i que competeix amb una 'wild card' a Sepang en el seu retorn al Mundial, vint-i-dosè.