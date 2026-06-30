Alemanya, eliminada del Mundial en els penals contra Paraguai

MADRID 30 juny (EUROPA PRESS) -
La selecció d'Alemanya ha quedat eliminada del Mundial dels EUA, Mèxic i el Canadà 2026 després de caure en la tanda de penals del partit de setzens de final contra Paraguai (1-1, 3-4 en els penals), un nou desastre que allarga la maledicció del combinat alemany en la Copa del Món.
L'Albirroja ha aconseguit avançar-se en els darrers minuts de la primera meitat gràcies a un gol de Julio Enciso (min.42), tot i que Kai Havertz ha pogut equilibrar el matx poc després de tornar dels vestidors (min.54).
Amb l'empat un cop exhaurit el temps reglamentari el partit ha anat a la pròrroga en la qual Jonathan Tah ha pogut perforar la porteria paraguaiana, tot i que el col·legiat ha anul·lat el gol per falta de Waldermar Anton en obstruir el porter Orlando Gill.
Tot s'ha hagut de decidir en una dramàtica tanda de penals en què els errors de Havertz, Nick Woltemade i Tah han condemnat els de Julian Nagelsmann i han donat a Paraguai el bitllet per als vuitens de final.