Alejandro Balde passarà per quiròfan i es perdrà la resta de la temporada

MADRID, 27 gen. (EUROPA PRESS) -

El defensa del FC Barcelona Alejandro Balde passarà per quiròfan per solucionar la seva lesió al tendó de l'isquiotibial de la cuixa dreta, ha informat aquest dissabte el club blaugrana, per la qual cosa es perdrà el que queda de temporada.

"Les proves pertinents han mostrat que el jugador del primer equip Alejandro Balde pateix una lesió al tendó de l'isquiotibial de la cuixa dreta", ha anunciat en un comunicat l'entitat catalana.

A més, el club ha informat que en els pròxims dies se sotmetrà "a tractament quirúrgic" a càrrec del doctor Lasse Lempainen, sota la supervisió dels serveis mèdics del FC Barcelona, a Turku (Finlàndia). "En finalitzar la intervenció es facilitarà un nou comunicat mèdic", ha assenyalat.

El lateral barceloní, de 20 anys, es va lesionar en el partit de quarts de final de la Copa del Rei contra l'Athletic Club a San Mamés, en el qual els de Xavi Hernández van acabar eliminats (4-2). El jugador culer, que jugava el seu cinquè partit seguit com a titular, va haver de ser substituït en el minut 22 per Héctor Fort.