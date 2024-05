Aleix Espargaró signa una pole de rècord i Jorge Martín sortirà sisè

Marc Márquez arrencarà catorzè

MADRID, 25 maig (EUROPA PRESS) -

El pilot català Aleix Espargaró (Aprilia) ha aconseguit aquest dissabte la pole per a la cursa de MotoGP del Gran Premi de Catalunya, sisena prova del Mundial de motociclisme, mentre que el líder de la categoria, Jorge Martín (Ducati), començarà sisè i Marc Márquez (Ducati), que no ha pogut avançar a la Q2, ho farà catorzè.

Amb un crono d'1:38.190, rècord absolut de la pista, el de Granollers, que aquesta mateixa setmana ha anunciat la seva retirada a final de temporada, ha confirmat un excel·lent cap de setmana després de dominar els lliures de divendres al Circuit de Barcelona-Catalunya i ha signat la seva primera pole des del Gran Premi d'Espanya del 2023.

"'Pecco' ha posat el llistó alt. La segona volta, amb menys pneumàtic, ha estat la millor de la meva vida en una classificació. Tenim bon ritme, ahir (divendres) vam ser dels pocs que no vam fer servir els 'soft'", ha assenyalat Aleix Espargaró després de la Q2.

Al seu costat arrencaran l'italià Francesco Bagnaia (Ducati), segon, i el sud-africà Brad Binder (KTM), mentre que el murcià Pedro Acosta (KTM) encapçalarà la fila de graella, en la qual també hi haurà el madrileny Jorge Martín, que ha caigut en plena lluita per la pole.

A més, Raúl Fernández (Aprilia) sortirà setè, just per davant d'Alex Rins (Yamaha), i Maverick Viñales (Aprilia) iniciarà la cita dotzè.

La lluita a Montmeló ha arrencat amb una Q1 en la qual Raúl Fernández (Aprilia) ha establert, en solitari, un 1:38.453 que suposava el rècord absolut de la pista. No obstant això, quan qudava poc per al final, l'italià Fabio di Giannantonio (Ducati) millorava la seva aposta (1:38.208) per unir-se a ell i accedir a la Q2.

No ho han aconseguit els germans Márquez (Ducati), que arrencaran des de la cinquena fila de la graella; Alex sortirà tretzè, mentre que Marc ho farà catorzè. Tampoc han avançat Augusto Fernández (KTM) ni Joan Mir (Repsol Profunda), que sortiran en les posicions dinou i vint-i-u, respectivament.

En la batalla definitiva per la pole, Bagnaia s'ha situat primer fregant el crono que ha donat la passada a 'Diggia' (1:38.221), i en el segon assalt Jorge Martín (Ducati) se n'ha anat a terra després d'un toc amb el seu company Franco Morbidelli (Ducati).

En el seu últim intent, Aleix Espargaró s'ha tret de la màniga un espectacular 1:38.190 que li ha valgut per posar-se al capdavant de la sessió. Ja no l'ha pogut superar ningú i s'ha garantit la pole, només uns dies després d'anunciar que aquest serà el seu últim any en MotoGP.