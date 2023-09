Aleix Espargaró s'exhibeix en l'Sprint de Montmeló

MADRID, 2 set. (EUROPA PRESS) -

El pilot català Aleix Espargaró (Aprilia) ha donat la primera gran alegria a l'afició local del Gran Premi de Catalunya, desena prova del Mundial de Motociclisme, després d'imposar-se aquest dissabte en la cursa Sprint amb molta autoritat per davant de l'italià Francesco Bagnaia (Ducati).

El català ha aconseguit la seva primera victòria en aquest format després de fer una autèntica exhibició, demostrant la bona progressió que està tenint després de l'aturada la marca de Noale, que ha completat el podi amb Maverick Viñales, i un reforç per intentar aconseguir el triomf aquest diumenge en la cursa de 'casa'.

El de Granollers havia deixat molt bones sensacions durant la 'Practice' i la qualificació, i ho ha culminat en aquesta cursa, en la qual no ha deixat opcions a l'actual campió del món, si bé l'italià s'ha aferrat a la segona plaça malgrat la insistència de Viñales i ha afermat el seu liderat en la general.

De totes maneres, Bagnaia, 'poleman', ha sortit molt bé i s'ha posat al capdavant des del primer moment en un Sprint amb amenaça de pluja, tot i que les Aprilia han contestat amb els seus dos pilots oficials per iniciar una persecució, només a l'abast d'Aleix Espargaró, que s'ha aconseguit enganxar a la 'Desmosedici' i ha esperat el seu moment.

El pilot català, després d'un intent fallit, ha avançat l'italià a sis voltes del final i a partir de llavors ja no l'ha atrapat ningú, amb la qual cosa s'ha emportant el triomf amb gairebé dos segons d'avantatge. L'alegria no ha pogut ser plena per a Aprilia perquè Viñales, malgrat arribar a l'italià, no l'ha pogut superar i s'ha hagut de conformar amb la tercera plaça.

Per la seva banda, el vuit vegades campió del món Marc Márquez (Repsol Honda) ha tornat a ser el millor Honda de la graella; no ha pogut sumar punts en concloure en l'onzena posició, malgrat que ha rodat, per moments, setè.

Amb aquest triomf, Aleix Espargaró puja a la cinquena plaça de la classificació general del Mundial amb 129 punts, mentre que Francesco Bagnaia en té 260, 66 d'avantatge respecte de l'espanyol Jorge Martín (Ducati), que només ha pogut ser cinquè.