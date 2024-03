Alcaraz xoca amb el mur Dimitrov a Miami

El murcià perd en quarts de final en dos sets contra una excelsa versió del búlgar



MADRID, 29 març (EUROPA PRESS) -

El tennista espanyol Carlos Alcaraz ha cedit (6-2, 6-4) contra el búlgar Grigor Dimitrov aquest dijous en quarts de final del torneig de Miami, segon Masters 1.000 de la temporada, en un adeu inesperat i contundent del recent campió d'Indian Wells.

El murcià s'ha acomiadat a Florida del 'Sunshine Double', després de guanyar fa dos diumenges a Califòrnia, a les portes de repetir la semifinal de l'any passat. Dimitrov, un exnúmero tres del món i Maestro el 2017, ha entrat valent i ha tret del partit un Alcaraz que havia avançat sense oposició a Miami.

El búlgar ha dominat des de l'inici i s'ha mantingut serè quan l'espanyol amenaçava amb la remuntada. El partit ha començat igualat, però Alcaraz no ha aprofitat quatre boles de 'break' i s'ha vist amb un 4-1 en contra. Dimitrov ha pujat a la xarxa i ha tallat el ritme del murcià, incapaç de canviar la inèrcia ja sense marge (6-2).

El número dos del món ha variat tant com ha pogut i el partit ha entrat en calma, fins que el búlgar ha atacat de nou primer amb un 'break' en el quart joc, així fins un altre 4-1. Llavors s'ha deixat veure el tennista que va guanyar a Indian Wells, que ha tornat a intimidar amb la seva set de títols i de tornar al cim del rànquing.

Alcaraz ha començat el que apuntava a remuntada èpica, però s'ha quedat en el 4-4. Dimitrov no ha reculat més i, amb 5-4 i a la restada, ha anat a l'atac per mostrar el seu millor nivell en l'últim any. El búlgar jugarà la semifinal amb l'alemany Alexander Zverev i l'espanyol ha caigut contra el seu botxí a Shanghai l'any passat, fet que li recorda que hi ha molts rivals per ser el millor.

En aquest sentit, el del Palmar veu frustrat el seu intent d'atrapar el serbi Novak Djokovic en el número u del món i podria perdre el número dos si l'italià Jannik Sinner, que jugarà l'altra semifinal contra el rus Daniïl Medvédev, guanya el torneig de Miami.