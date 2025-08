Alcaraz i la seva rivalitat amb Sinner: "No tenim cap obligació de fer el mateix que Djokovic, Nadal i Federer"

MADRID 2 ago. (EUROPA PRESS) -

El tenista espanyol Carlos Alcaraz lloa la rivalitat que manté amb l'italià Jannik Sinner, però té clar que ni ell ni el de Sant Candido tenen "cap obligació" de repetir l'època del 'Big 3' que van formar Novak Djokovic, Rafa Nadal i Roger Federer.

"El tenis sempre ha tingut grans rivalitats i grans jugadors. És un privilegi que la gent vegi el nostre joc d'aquesta manera, amb tant entusiasme, però al final no tenim cap obligació de fer el que ells han fet, ni de bon tros. Si no et mantens ferm en els teus ideals, en el que vols, aquesta pressió et pot devorar i cal saber diferenciar. Intentem no pensar en cap pressió i molt menys a fer el que ells van fer", assenyala Alcaraz en una entrevista al 'Financial Times'.

En aquest sentit, creu que a la gent li agrada que hi hagi "fricció" entre tots dos tenistes, els quals guarden una gran relació, perquè "és el que ven". "Jannik i jo, que hem tingut grans batalles a la pista, ens veiem molt a fora i al final es forja una bona relació. Volem guanyar i vèncer-nos, però fora de la pista, ser bones persones i portar-nos bé és una altra història, i per mi, aquesta és una de les virtuts i valors de l'esport", resol.

Sobre la final de Roland Garros contra el número u del món, en la qual va remuntar dos sets a zero i va estar 5-3 en el quart set i 0-40, el del Palmar recorda que "simplement" es va centrar "a remuntar a poc a poc". "Tancar un Grand Slam és molt, molt difícil, així que sabia que tindria oportunitats i per això vaig mantenir la calma perquè sabia que no seria fàcil per a ell", subratlla.

"En cap moment vaig dubtar de la meva remuntada, però òbviament cal mostrar confiança en un mateix en tot moment perquè quan mostres feblesa davant de l'altre, ja està, estàs perdut", sentencia el guanyador de cinc Grand Slams.