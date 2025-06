Alcaraz s'allunya de Sinner malgrat la victòria al Roland Garros i Badosa puja al novè lloc en el rànking WTA

MADRID 9 juny (EUROPA PRESS) -

El tenista espanyol Carlos Alcaraz manté aquest dilluns el segon lloc del rànking ATP després del triomf assolit al Roland Garros, en què va revalidar títol, encara que la seva distància pel que fa a Jannik Sinner, número u, augmenta en 500 punts i se situa a més de 2.000 de distància, per la seva banda, la tenista espanyola Paula Badosa, que va aconseguir la tercera ronda a París, puja al novè lloc del rànking WTA.

Alcaraz va aconseguir aquest diumenge aixecar el seu segon Roland Garros i cinquè Grand Slam de la seva història, un títol que el converteix, juntament amb Rafa Nadal, en el tenista més jove de la història a aconseguir cinc grands. Malgrat això, la distància del murcià pel que fa a Sinner, número u del món i rival a la final de París, augmenta 500 punts, i se situa ara a 2.030 punts. El que sí que ha aconseguit Alcaraz és allunyar Alexander Zverev (3) a 2.465 punts de distància.

A més, el tenista britànic Jack Draper (4) i Novak Djokovic (5) tanquen el top 5 després d'avançar un lloc cadascun en detriment de Taylor Fritz, que baixa al setè. En clau espanyola, Alejandro Davidovich, que va caure en segona ronda a París, puja al lloc 27, mentre que Roberto Bautista, tercer millor espanyol del rànking, tanca el top 50.

Per la seva banda, el rànquing WTA continua liderat per la bielorussa Aryna Sabalenka, malgrat perdre la final de Roland Garros davant de la nord-americà Coco Gauff, que continuarà una setmana més de número dos. La que s'ha precipitat fins al setè lloc és la polonesa Iga Swiatek, mentre que l'espanyola Paula Badosa, que va aconseguir el tercer partit a París, puja a la novena posició. A més, Jéssica Bouzas continua com la segona millor tenista nacional al lloc 58.