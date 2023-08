Alcaraz s'acomiada un altre cop del Masters 1000 canadenc davant Tommy Paul

El jugador de Nova Jersey ja va eliminar l'espanyol en els setzens del torneig de Montreal el 2022

MADRID, 12 ago. (EUROPA PRESS) -

El tennista espanyol Carlos Alcaraz ha perdut aquest dissabte a la matinada per 6-3, 4-6 i 6-3 contra el nord-americà Tommy Paul en els quarts de final del torneig de Toronto (Canadà), sisè ATP Masters 1000 de la temporada i que es disputa sobre pista dura, amb la qual cosa repeteix derrota davant el seu botxí de l'any passat, amb l'alternança del certamen a Montreal.

En el seu repte de liderar el rànquing ATP amb més distància si aprofita l'absència del serbi Novak Djokovic en aquest torneig, Alcaraz ha demostrat una vegada més la seva incomoditat al Sobeys Stadium. I és que ha anat a remolc des del principi, perquè Paul li ha trencat el primer torn de servei i ha consolidat l'avantatge immediatament (2-0).

Amb rapidesa de moviments i buscant la dreta invertida, el jugador de Voorhees (Nova Jersey) ha estat gairebé impecable en els seus següents torns de servei. Ha salvat amb destresa un punt de 'break' en el quart joc (3-1) i ha tornat a trencar el servei rival en el setè (5-2); i no li ha importat cedir el vuitè, ja que ha tancat el primer set després d'una doble falta d'Alcaraz.

Havien passat 40 minuts, el murcià no trobava inspiració i el seu catàleg de cops no relluïa. Fins i tot se l'ha vist enfadat, tirant la raqueta contra la banqueta en el descans entre sets. No era un bon senyal per al començament de la segona mànega, en la qual Paul s'ha avançat (1-0, 2-1) i, a més, ha gaudit d'una bola de trencament en el quart joc.

Alcaraz ha sortit del laberint amb un dels seus fetitxes, la deixada, en un moment clau; malgrat que el nord-americà ha tornat la pilota, el d'El Palmar ha rematat bé a dalt i després ha conservat aquest servei (2-2). Llavors ha començat la remor a les graderies, expectants per veure si el número 1 del món estava gestant una remuntada o si era una simple temptativa.

Tot i que Paul ha respost vencent en el cinquè joc (3-2), l'ambient havia canviat i s'ha plasmat de seguida. El murcià s'ha posat seriós, fet que, paradoxalment, en el seu cas significa somriure, i ha guanyat en blanc el sisè (3-3) amb un últim punt de bogeria. Gràcies a un 'willy', en argot tenístic, ha igualat el marcador i ha irritat el seu oponent.

Ha enllaçat un altre joc en blanc (3-4) i ha completat el seu ressorgiment en aquest duel, salvant fins a tres boles de trencament en el vuitè capítol (3-5). Ha estat a prop d'apuntar-se el novè set, gràcies a un 30-40 que ha arreglat Paul amb un 'ace'; però res ha canviat, el d'El Palmar anava directe al triomf parcial i ho ha aconseguit en blanc just després amb el seu servei.

PAUL ES RECUPERA A TEMPS

Els ensurts pel de Voorhees no s'havien acabat, ja que ha afrontat una bola de 'break' en contra en el joc inaugural del tercer set. L'ha salvat amb fortuna, perquè Alcaraz ha tocat la pilota amb la 'canya' de la raqueta quan intentava fer un cop dur amb una dreta invertida. Havia copiat al seu rival parts de l'estratègia, per la qual cosa ell també ha variat el pla.

La consigna del nord-americà ha estat obrir més angles i no elevar tant la pilota, la qual cosa li ha servit per tenir la seva pròpia oportunitat de 'break'; no l'ha transformat perquè se li n'ha anat de llarg un 'drive', però sí que ha temperat els ànims. Després de l'1-1, Paul s'ha adjudicat en blanc el tercer i el cinquè capítols (3-2), generant una inèrcia que ha aprofitat per trencar en el sisè i consolidar la seva renda en el setè (5-2).

El d'El Palmar ha complert la seva missió de pressionar fins al desenllaç, s'ha emportat el seu servei (5-3) i ha passat la 'papereta' al contrincant. Ja en el novè joc, Paul ha brillat amb un 'passing shot' de revés i amb un 'saquetazo', fabricant-se fins a dues opcions de certificar la victòria. En la segona ha trencat el set i el duel al seu favor, després d'arribar corrent a una altra mala deixada d'un Alcaraz que no ha tret profit del cop.

Després de 2 hores i 21 minuts sobre la pista, el de Voorhees ha aconseguit un bitllet per a les semifinals, primeres per a ell en un certamen de nivell Masters 1000. Ara, en aquesta ronda s'enfrontarà al vencedor del partit entre el francès Gaël Monfils i l'italià Jannik Sinner.