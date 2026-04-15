Alcaraz es retira del Barcelona Open Banc Sabadell

BARCELONA 15 abr. (EUROPA PRESS) -
El tennista Carlos Alcaraz, actual número dos del món, ha abandonat aquest dimecres el Barcelona Open Banc Sabadell-73è Trofeu Comte de Godó a causa d'uns problemes al canell dret, segons ha confirmat el mateix jugador davant els mitjans.
El murcià, finalista en la passada edició del torneig barceloní, es va fer mal a l'articulació dimarts davant el finlandès Otto Virtanen i s'havia saltat l'entrenament d'aquest dimecres a les instal·lacions del RCTB-1899 de Barcelona.
Tot i que havia de jugar dijous davant el txec Tomas Machac, el d'El Palmar ha optat per no arriscar, tot i que aquesta renúncia li impedirà recuperar el número u que havia perdut diumenge passat a Montecarlo davant l'italià Jannik Sinner.