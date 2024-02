Alcaraz es queda sense final a Buenos Aires

El murcià ha perdut en 'semis' per 7-6(2) i 6-3 contra Nicolás Jarry

MADRID, 18 febr. (EUROPA PRESS) -

El tennista espanyol Carlos Alcaraz ha quedat eliminat aquest dissabte --de matinada a Espanya-- en les semifinals del torneig de Buenos Aires (Argentina), de categoria ATP 250 i que es disputa sobre terra batuda, després de perdre per 7-6(2) i 6-3 contra el xilè Nicolás Jarry.

A les instal·lacions del Buenos Aires Lawn Tennis Club, Alcaraz ha topat amb un rival inspirat des de la línia de fons. Tot i que el murcià ha exhibit un gran nivell al servei, amb prou feines ha inquietat el xilè en les restades. Cap dels dos ha cedit ni una sola pilota de 'break' en el primer set, de manera que iniciar la mort sobtada amb ímpetu era vital.

I just en aquell moment, quan gairebé ningú s'ho esperava, Alcaraz ha fet una doble falta en el primer servei. A partir de llavors, i malgrat igualar el marcador (1-1), el del Palmar no ha tornat a estar per davant en aquest dur 'tie-break'. Amb això, Jarry ha conclòs la mànega inaugural al seu favor.

La dinàmica de la trobada, no obstant això, ha canviat tan bon punt ha començat el següent set. Alcaraz s'ha col·locat 0-40 i ha trencat el servei en el segon intent, però Jarry li ha tornat el 'break' just a continuació. El joc ha pujat d'intensitat per a tots dos amb el seu 'drive', si bé el murcià començava a decaure a mesura que el seu oponent es feia amb l'afecte de les graderies.

En el sisè joc Alcaraz ha salvat un 30-40, tot i que en el vuitè hi ha hagut una situació idèntica i el seu rival sí que ha transformat la seva bola de 'break'. En el joc següent, amb el xilè sacant per guanyar, ha tret el millor de cada tennista. D'una banda Alcaraz sobrevivia a força d'enginy, un gran globus inclòs des de molt lluny; i per altra banda, Jarry s'ha recompost d'una doble falta que li havia costat el primer 'match point'.

A la segona oportunitat que el xilè ha tingut de tancar la victòria, ja no li ha tremolat el pols després de gairebé dues hores de partit. Alcaraz s'ha acomiadat així d'un torneig en el qual defensava el títol guanyat el 2023. Ara Jarry jugarà la final d'aquest any contra l'argentí Facundo Díaz Acosta, que ha vençut del seu compatriota Federico Còria per 6-2 i 6-3.