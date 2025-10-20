Alcaraz, Munar, Martínez i Granollers, l'equip espanyol per a la final a 8 de la Copa Davis

MADRID 20 oct. (EUROPA PRESS) -
Carlos Alcaraz, Jaume Munar, Pedro Martínez i Marcel Granollers formaran la selecció espanyola de tennis que competirà del 19 al 23 de novembre en la final a 8 de la Copa Davis 2025 que es disputarà a Bolonya, segons ha confirmat aquest dilluns el capità David Ferrer.
D'aquesta manera, el de Xàbia podrà tornar a comptar amb el número u del món, inèdit fins ara en aquesta competició aquest any després de no jugar la primera ronda prèvia contra Suïssa i de donar-se de baixa per molèsties físiques en la segona del mes passat davant Dinamarca.
David Ferrer també recupera l'expert doblista català Marcel Granollers, que no va poder jugar contra els danesos per una lesió al turmell, i manté respecte a l'última eliminatòria Munar i Martínez, aquest últim clau després de sumar un punt vital en derrotar Holger Rune.
Espanya disputarà la fase de quarts de final contra Txèquia i si aconsegueix passar a semifinals, allà l'esperaria el guanyador del duel entre l'Argentina i Alemanya. Per l'altre costat del quadre, la vigent campiona, Itàlia, jugarà contra Àustria i França davant Bèlgica.