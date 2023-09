Alcaraz gaudeix la seva passada a vuitens de l'US Open: "Hi ha hagut punts de molt toc, de 'xou'"

MADRID, 3 set. (EUROPA PRESS) -

El tennista espanyol Carlos Alcaraz ha gaudit aquest dissabte de la seva classificació per als vuitens de final de l'US Open, quart 'Grand Slam' de la temporada i que es disputa sobre pista dura a Nova York (Estats Units), destacant punts "de molt toc" i diversos moments "de xou" davant el britànic Daniel Evans.

"Hi ha hagut alguns moments en què sí que hi ha hagut punts de molt toc, de xou, també per part d'ell. Però al final és un jugador que mai no saps el que et farà, sempre amb el tallat, amb pujar a la volea, amb anar a la xarxa... atípic, que diguem", ha dit Alcaraz davant dels micròfons de Movistar Plus.

"La veritat és que molt content de poder acabar, al final, en el quart. Em quedo amb molt bons moments, jo crec que hem jugat un gran partit i que la gent també ha gaudit", ha afegit finalment el murcià, després de guanyar per 6-2, 6-3, 4-6 i 6-3 a la pista de l'Estadi Arthur Ashe.