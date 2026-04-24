Alcaraz confirma que no jugarà el Roland Garros per la lesió al canell

Javier Borrego / AFP7 / Europa Press
MADRID 24 abr. (EUROPA PRESS) -
El tennista Carlos Alcaraz ha confirmat aquest divendres que no defensarà el títol de Roland Garros, segon Grand Slam de la temporada, a causa de la lesió que pateix al canell dret des de fa diversos dies.
El jugador murcià, actual número dos del món, va prendre mal a l'articulació durant el primer partit del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeu Comte de Godó i després de donar-se de baixa d'aquest torneig i del Mutua Madrid Open, ha decidit ser "caut" i no jugar tampoc ni el Masters 1000 de Roma ni el 'gran' parisenc, en el qual ha guanyat els dos darrers anys.