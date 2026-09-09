Alcaraz cau eliminat davant Shelton en els quarts de final de l'US Open

MADRID 9 set. (EUROPA PRESS) -
El tennista Carlos Alcaraz ha estat eliminat aquest dimecres de l'US Open, quart i últim Grand Slam de la temporada i que es disputa sobre pista dura, en caure en els quarts de final davant Ben Shelton per 6-7(5), 6-1, 6-3, 1-6 i 7-6(7) després de quatre hores i mitja de partit.
L'Arthur Ashe ha viscut una gran batalla entre els dos tennistes, que ha acabat ben entrada la matinada a Nova York i que s'ha decidit en el 'súper tie-break' del cinquè parcial a favor de l'americà que ha acabat així amb la ratxa de l'actual campió, que en aquest 'gran' havia tornat a les pistes després de quatre mesos fora.