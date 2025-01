Alcaraz avança a quarts sense desgast i espera Djokovic

Paul no dona opció a Davidovich

MADRID, 19 gen. (EUROPA PRESS) -

El tennista espanyol Carlos Alcaraz ha avançat aquest diumenge a quarts de final de l'Open d'Austràlia, primer Grand slam de la temporada, per la retirada del britànic Jack Draper quan el murcià dominava per dos sets (7-5, 6-1), i ja espera el guanyador del duel entre el serbi Novak Djokovic i el txec Jirí Lehecka.

Poc més d'hora i mitja va necessitar el del Palmar per segellar la seva desena classificació per a quarts d'un gran, i convertir-se a més en el quart jugador de l'Era Open a aconseguir-ho amb 21 anys o menys --després de Mats Wilander, Bjorn Borg i Boris Becker.

Després de dos primers sets favorables tots dos a l'espanyol, Draper comunicava el seu abandonament per problemes físics, igual que va succeir en la trobada entre tots dos a Indian Wells 2023.

Abans, Alcaraz es va veure exigit en la primera mànega per un jugador que arribava a la cita amb el doble de temps a pista aquesta setmana --12 hores i 34 minuts enfront de 6 hores i 10 minuts. El murcià es va avançar 5-2, però es va ficar en dificultats per passar a 0-30 amb el seu servei en el 5-5. Dos 'winners' i dos errors forçats del britànic, al qual va trencar el servei en l'últim joc, li van donar el parcial.

Molt més còmoda es va desenvolupar la segona mànega, en la qual es va imposar en la seva primera resta (3-0) i va tornar a trencar el servei de Draper en el cinquè joc, prou per posar el 2-0 al marcador global. Va ser llavors quan el seu adversari va comunicar que no podria seguir, just quan es complia una hora i 35 minuts de joc.

D'aquesta manera, Alcaraz accedeix a quarts a Melbourne per segona vegada en la seva carrera i es converteix en el cinquè jugador espanyol a aconseguir-ho almenys dues vegades després de Rafa Nadal (14), David Ferrer (6), Juan Carlos Ferrero (2) i Carlos Moyà (2).

"No és la manera en què volia guanyar el partit per avançar a la següent ronda. Estic content per jugar uns altres quarts de final a Austràlia, però una mica trist per Jack. És una gran persona, no mereix estar lesionat", va apuntar Alcaraz després de la trobada. "Físicament em trobo bé, que en arribar a la segona setmana d'un Grand slam és molt important, perquè els partits són més durs. Estic preparat. Crec que estic fent les coses bé fora de la pista", va afegir.

Per la seva banda, el malagueny Alejandro Davidovich, número 66 del rànquing ATP, no va tenir tanta sort i es va acomiadar de l'Open d'Austràlia amb una contundent derrota davant del nord-americà Tommy Paul (6-1, 6-1, 6-1). El nord-americà es mesurarà en la següent ronda amb l'alemany Alexander Zverev, que es va desfer en quatre sets del francès Ugo Humbert (6-1, 2-6, 6-3, 6-2).