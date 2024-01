Alcaraz avança cap a vuitens a Melbourne a costa del lesionat Shang

MADRID, 20 gen. (EUROPA PRESS) -

El tennista espanyol Carlos Alcaraz avança als vuitens de final de l'Obert d'Austràlia, primer 'Grand Slam' de la temporada, després de la retirada aquest dissabte del seu rival, el xinès Juncheng Shang (6-1, 6-1, 1-0), la qual cosa li permetrà presentar-se gairebé sense desgast al partit contra el serbi Miomir Kecmanovic.

El murcià, número dos del món, ha arribat als vuitens del 'grand' oceànic per primer cop en la seva carrera per entrar per la porta gran a la segona setmana a Melbourne, en un partit en el qual dominava per 6-1, 6-1 i 1-0 abans que el seu adversari s'hagués de retirar per culpa d'una lesió a la cuixa dreta.

El número 140 del rànquing ATP ha defensat el seu servei en l'arrencada del duel a la Rod Laver Arena, on Alcaraz ha enllaçat set jocs consecutius per tancar en 27 minuts el primer parcial i començar dominant el segon. Abans, el tennista asiàtic ja havia sol·licitat per primera vegada assistència mèdica.

El del Palmar només li ha permès guanyar un dels seus serveis en la segona mànega, i després de 66 minuts i en el segon joc del tercer set, tot s'ha acabat després que Shang s'ha retirat de la competició. "No és la manera en què algú vol avançar, li desitjo una ràpida recuperació", ha assenyalat Alcaraz sobre Shang.

"En aquest moment de l'any el 2023 ja era al sofà de casa meva, sense poder jugar. Ara he millorat el meu resultat del 2022. És moment de continuar endavant, de jugar millor i millor", ha indicat el murcià, que no s'ha enfrontat a cap punt de 'break' amb el seu servei durant tot el partit.

Ara, el murcià s'enfrontarà a vuitens contra el serbi Miomir Kecmanovic, que s'ha guanyat passar després de remuntar contra el nord-americà Tommy Paul (6-4, 3-6, 2-6, 7-6(7), 6-0). Alcaraz es va imposar en l'anterior trobada entre tots dos, a quarts de final de l'ATP Masters 1.000 de Miami del 2022.