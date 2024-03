Alcaraz atura Sinner i repeteix final a Indian Wells

L'espanyol ha remuntat el millor tennista del 2024 després d'una aturada de tres hores per la pluja



MADRID, 17 març (EUROPA PRESS) -

El tennista murcià Carlos Alcaraz ha derrotat (1-6, 6-3, 6-2) aquest dissabte l'italià Jannik Sinner i arriba així, per segon any consecutiu, a la final del torneig d'Indian Wells, primer Masters 1.000 de la temporada. L'enfrontament de semifinals ha estat aturat durant més de tres hores.

Alcaraz ha defensat el títol al desert californià i ara ho tornarà a fer en la final contra el rus Daniïl Medvédev, amb una altra declaració d'intencions. El murcià ha tombat un Sinner que havia guanyat el primer set amb autoritat i que ha estat el millor tennista del 2024, que portava un 16-0 fins que ha topat amb un Alcaraz que vol tornar a ser el millor.

El murcià s'ha hagut de sobreposar a un inici dur. D'una banda, tres hores de suspensió per la pluja, una llarga aturada després d'haver disputat tan sols tres jocs (1-2). Per una altra, el vigent campió ha hagut de frenar un Sinner que ha brillat amb un 1-6 i tornava a semblar intractable, com ja es va mostrar en l'Obert d'Austràlia.

L'italià picava amb força i guanyava gairebé cada intercanvi, sòlid des del fons de pista i amb un servei molt més precís que el seu rival. Per Alcaraz, l'inici i, després, el reinici de trobada han deixat errors i només un moment d'optimisme, una pilota de 'break' en el cinquè joc que s'ha esfumat ràpid com el set.

Després, com li demanava el seu entrenador Juan Carlos Ferrero, el del Palmar ha canviat de tàctica i ha sortit del ritme de l'italià. Així, Sinner ha deixat de marcar la trobada amb els seus cops i Alcaraz ha tingut opcions d'anar recuperant el seu joc i el seu servei, fins a trencar el rival en el quart joc. La renda ha estat suficient per forçar la tercera mànega, quan el guió ha acabat de canviar.

L'espanyol, que havia estat demostrant el seu millor tennis de l'any, ha assolit la velocitat de creuer amb punts increïbles per tombar la resistència de Sinner amb dos 'breaks' seguits. El campió ha apujat una marxa i ha deixat enrere l'italià per veure's en una nova final des de Cincinnati, amb ganes de saber-se campió, títol que no aconsegueix des de Wimbledon.

En el partit definitiu al desert californià es tornarà a veure les cares, com el 2023, amb el rus Daniïl Medvédev, que aquest cop s'intentarà venjar del murcià. Fins ara, l'espanyol domina 3-2 en els cara a cara entre tots dos, amb un triomf en l'última ocasió que es van enfrontar, en les Finals de l'ATP del 2023.

En semifinals, el número quatre del món també ha remuntat contra del nord-americà Tommy Paul (1-6, 7-6(3), 6-2), i ara espera completar la sèrie de títols en els sis ATP Masters 1.000 de pista dura, després de vèncer a Cincinatti, Shanghai, París, Canadà i Miami.