Alcaraz arriba amb pas ferm a les semifinals a Buenos Aires

Victoria del murcià per 7-6(1) i 6-1 contra Andrea Vavassori



MADRID, 17 febr. (EUROPA PRESS) -

El tennista espanyol Carlos Alcaraz s'ha classificat aquest divendres --de matinada a Espanya-- per a les semifinals del torneig de Buenos Aires (Argentina), de categoria ATP 250 i que es disputa sobre terra batuda, gràcies al seu triomf per 7-6(1) i 6-1 contra l'italià Andrea Vavassori.

Al Buenos Aires Lawn Tennis Club, Alcaraz no ha mostrat a l'inici d'aquest partit la versió irregular amb els seus serveis que sí que havia ensenyat en la vigília contra l'argentí Camilo Ugo Carabelli. De fet, no hi ha hagut ni un sol 'break' en tot el primer set, després que per cada bàndol s'havia desaprofitat una sola pilota de 'break'.

Això sí, en la mort sobtada Vavassori ha perdut tots els seus serveis i el jugador del Palmar ha sentenciat amb un 7-1, després de 58 minuts de set. Això ha esperonat Alcaraz, que ha millorat el seu desplegament ofensiu al començament de la segona mànega i ha trencat en el segon joc; ha consolidat immediatament l'avantatge i ha tornat a fer 'break' just a continuació (4-0).

Vavassori, actual número 152 del rànquing mundial, a aquestes altures ja havia abaixat els braços davant el murcià i ha durat poc temps més. Malgrat evitar el 'rosco' amb un bon torn de servei, ha certificat finalment la seva derrota en una hora i 40 minuts.