Alberto Contador: "El ciclisme d'ara és molt maco perquè s'hi veu gent valenta i amb moltíssim carisma"

MADRID 8 febr. (EUROPA PRESS) -

L'exciclista espanyol Alberto Contador, guanyador de set 'grands', celebra que en l'actualitat es pot veure "un grandíssim espectacle" gràcies a corredors "valents i amb moltíssim carisma", mentre que, com a fundador del Polti-VisitMalta, equip de categoria continental, admet que resulta més senzill detectar el talent jove perquè s'ha aconseguit que en el seu esport "es pugui mirar de manera objectiva el nivell" a través dels test físics.

En un esdeveniment organitzat a FITUR per VisitMalta, un dels patrocinadors oficials de l'equip de la Fundació Contador, el doble guanyador del Tour de França va afirmar que "ara té menys mèrit endevinar que ve una figura perquè amb els números dels test" es pot saber el nivell.

"Igual que, per exemple, tu saps que si en natació una piscina de 50 metres ets capaç de nedar-la en X segons, ets medallista olímpic, doncs ara és el mateix en ciclisme. Òbviament hi ha variants de caigudes, de moure't, de recuperar dia rere dia, però pots saber el nivell que té cada corredor", va comentar en una entrevista a Europa Press.

En aquest sentit, va advertir que "ara els corredors se signen pràcticament de la categoria juvenil". "Tu vas a la concentració de novembre i desembre, et fan un test, l'entrenador, els directors i el mànager veuen els números i diuen: 'està en números per disputar les millors carreres del món'. Ara s'ha aconseguit que el ciclisme pugui mirar de manera objectiva el nivell que té cada corredor", va manifestar l'exciclista.

El de Pinto va destacar que quan va començar en la categoria amateur, l'objectiu era anar "coneixent les carreres perquè sinó el salt a professional era molt gran", cosa que ha canviat en els últims anys. "Avui dia el que busques són corredors que tinguin talent per a aquest esport", va remarcar.

Precisament, el seu equip s'encarrega de recollir aquest talent jove per formar-lo "pensant en el Giro d'Itàlia", que és l'objectiu principal de l'esquadra per a aquesta temporada. "Esperem poder estar un any més i és una mica el que hem fet altres anys, lluitar per etapes. Aconseguim dues etapes increïbles al Zoncolan i el Camp Imperatore. Tenim Piganzoli, que està millorant molt. Els números en els entrenaments són molt bons, creiem que farà un salt important aquest any i creiem que pot fer un gran Giro d'Itàlia", va destacar.

"ÉS MOLT MACO POSAR LA TELEVISIÓ I VEURE CICLISME"

Contador va reconèixer que el ciclisme que s'està veient ara és "molt maco perquè es veu gent valenta, corredors amb moltíssim carisma, com Van Aert, com Evenepoel, com Van Der Poel, com Pogacar", que permet gaudir a l'espectador de cada carrera. "Crec que tenim un grandíssim espectacle, encara que Pogacar estigui dominant molt. Però ara amb aquests corredors joves que han sortit, dona gust; Remco (Evenepoel) també amb la valentia que té. És molt maco posar la televisió i veure ciclisme", va asseverar.

"Cada corredor és d'una manera diferent. Ara, quan tenim aquest tipus de corredors, que intenten fer coses impossibles, és el que agrada. Que un corredor com Tadej Pogacar arrenqui a 100 quilòmetres de meta al Mundial, amb el risc que ha d'assumir, estant tot el temps en un minut, un minut i mig, cal valorar-ho", va apuntar.

Aquesta temporada 2025 serà la vuitena campanya sense el doble guanyador del Giro d'Itàlia i Tour de França i triple vencedor de la Volta. Una retirada que va arribar als 34 anys, tot i que no se'n penedeix: "Podia haver continuat? Sí, perquè de fet, tant en esforços de cinc minuts com de deu, els números que vaig treure a la Volta a Espanya (de 2017) van ser els millors de tota la meva carrera esportiva", va puntualitzar.

Tot i que confirma que "no era una qüestió ja de continuar" perquè després de quinze anys al màxim nivell i estant "al cent per cent amb el ciclisme" notava el desgast. A més, volia deixar un bon record en la retina dels espectadors. "Sempre vaig somiar amb retirar-me bé i jove. De fet pensava a retirar-me als 32. Ara la gent està allargant més les seves carreres professionals, però no, no me'n penedeixo per res. Estic súper content amb la decisió que vaig prendre i crec que va ser molt encertada", va assegurar.