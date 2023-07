Albert Ramos perd la final a Gstaad amb problemes al peu esquerre

El català, que buscava sobre terra suïssa el cinquè títol del seu palmarès, ha caigut per 3-6, 6-0 i 7-5 contra l'argentí Pedro Cachín



MADRID, 23 jul. (EUROPA PRESS) -

El tennista espanyol Albert Ramos, amb problemes per rascades i butllofes al peu esquerre, ha perdut aquest diumenge per 3-6, 6-0 i 7-5 contra l'argentí Pedro Cachín en la final del torneig de Gstaad (Suïssa), de categoria ATP 250 i que es disputa sobre terra batuda.

Ramos, actualment en el lloc 79 del rànquing mundial i campió d'aquest certamen en l'edició del 2019, buscava el cinquè títol del seu palmarès. Per la seva banda, Cachín s'havia plantat a la pista del Roy Emerson Arena per jugar la seva primera final del circuit professional de l'ATP.

El català ha començat bé el duel, salvant dues opcions de 'break' en el segon joc i trencant ell en el tercer (1-2). Immediatament ha consolidat l'avantatge (1-3) i, a més, ha gaudit de dues pilotes de trencament en el cinquè (2-3). Després de conservar els seus posteriors serveis sense entrebancs, el barceloní ha trencat en el novè i ha tancat la mànega al seu favor en 50 minuts.

No obstant això, Cachín ha canviat per complet la dinàmica en el segon set. No en va, l'argentí ha millorat el piloteig des del fons de la pista i ha trencat dues vegades el servei del contrincant, consolidant les rendes (4-0). En el cinquè joc, afligit per les molèsties al peu, Ramos ha tornat a encaixar un 'break' i ha sol·licitat assistència mèdica.

Després de l'aturada, Cachín ha tancat el segon set en mitja hora. Tot i que l'arrencada del tercer parcial augurava una escassa batalla del barceloní, encaixant un ràpid trencament (2-0), la contesa s'ha igualat en el vuitè joc (4-4). Però en l'onzè, el cordovès ha accelerat per trencar de nou (6-5) i segellar el seu primer títol ATP.