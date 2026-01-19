Albacete-FC Barcelona i Betis-Atlètic de Madrid, en els quarts de final de la Copa

LAS ROZAS (MADRID), 19 (EUROPA PRESS)
L'Albacete Balompié, únic equip supervivent de LaLiga Hypermotion, jugarà amb el FC Barcelona en els quarts de final de la Copa del Rei MAPFRE 2025-2026, segons el sorteig de l'antepenúltima ronda celebrat aquest dilluns a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).
A més a més, el bombo ha deixat un atractiu duel entre el Reial Betis i l'Atlètic de Madrid a l'estadi de La Cartuja, mentre que el València CF rebrà a Mestalla l'Athletic Club i el Deportivo Alabès la Reial Societat a Mendizorrotza.
Els enfrontaments de quarts de final se celebraran entre el dimarts 3 i el dijous 5 de febrer, novament a partit únic abans que el torneig enceti les eliminatòries a doble partit en les semifinals --10/11 de febrer i 3/4 de març--.
--EMPARELLAMENTS DELS QUARTS DE FINAL DE LA COPA DEL REI
Albacete Balompié - FC Barcelona.
Deportivo Alabès - Reial Societat.
València CF - Athletic Club.
Reial Betis - Atlètic de Madrid.