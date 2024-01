Aitana Bonmatí vol coronar aquest dilluns el seu espectacular 2023 amb el 'The Best'

Haaland, Mbappé i Messi competiran pel guardó masculí

MADRID, 14 gen. (EUROPA PRESS) -

La internacional espanyola i jugadora del FC Barcelona Aitana Bonmatí parteix com a gran preferida per imposar-se a la seva compatriota Jenni Hermoso i a la colombiana del Reial Madrid Linda Caicedo pel premi 'The Best' de la FIFA a millor jugadora del 2023, en una gala que tindrà lloc a l'auditori Eventim Apollo de Londres (19.30 hores) i en la qual el noruec Erling Haaland, el francès Kylian Mbappé i l'argentí Leo Messi competiran pel guardó masculí.

La catalana, que el passat 30 d'octubre va conquistar la seva primera Pilota d'Or, es postula com la gran preferida per emportar-se el trofeu, que premia la millor jugadora del futbol femení entre l'1 d'agost del 2022 i el 20 d'agost del 2023, data de la final del Mundial femení.

Precisament, la victòria d'Espanya per primera vegada en la Copa del Món ha impulsat Bonmatí i la madrilenya, que a finals de l'any passat va canviar Pachuca per Tigres, a la terna final, que completa la davantera madridista. Totes tres han estat les més nominades per part d'un jurat internacional amb entrenadors i capitanes de seleccions nacionals femenines, periodistes i aficionats que van votar al web oficial de la FIFA.

Amb una Pilota d'Or de la Copa Mundial Femenina, un premi a la Jugadora de l'Any de la UEFA i una Pilota d'Or en el seu palmarès aquest any, Aitana Bonmatí és la gran preferida per guanyar un altre gran guardó individual i sumar-lo als que ha aconseguit amb Espanya i amb el Barça femení, vigent campió de la Lliga de Campions i posseïdor d'un triplet.

Per la seva banda, Jenni Hermoso es va consagrar en el Mundial com a màxima golejadora de la història de la selecció espanyola, amb tres gols i dues assistències en el triomf del combinat nacional en el campionat, en el qual va recollir la Pilota de Plata.

En categoria masculina, els tres finalistes que opten al 'The Best' són el davanter noruec del Manchester City Erling Haaland, el davanter centre francès del PSG Kylian Mbappé i l'atacant argentí de l'Inter Miami Leo Messi.

La victòria estarà, previsiblement, ajustada entre el jugador 'citizen', autor de 52 gols en 53 partits i vital en el triplet dels de Pep Guardiola --Lliga de Campions, Premier League i FA Cup--, i 'la Puça', defensor del premi i guanyador de la Pilota d'Or el passat mes d'octubre.

CATA COLL OPTA A MILLOR PORTERA

Paral·lelament, la mallorquina Cata Coll, del FC Barcelona i campiona del món amb la selecció espanyola el passat estiu, és una de les tres nominades finals al premi a la millor portera.

La jove portera balear, titular de la 'Roja' en la conquesta de la Copa del Món des dels vuitens de final, va ser inclosa entre les set finalistes anunciades el passat mes de setembre juntament amb l'anglesa Mary Earps, del Manchester United i guanyadora del reconeixement en la passada edició, i l'australiana McKenzie Arnold, del West Ham United.

D'altra banda, per al guardó masculí, els finalistes són el belga Thibaut Courtois, del Reial Madrid, que actualment s'està recuperant d'una greu lesió de genoll; el marroquí Yassine Bounou 'Bono', que aquest estiu va deixar el Sevilla per jugar a l'Al-Hilal saudita, i el brasiler Ederson, del Manchester City.

GIRÁLDEZ I GUARDIOLA, NOMINATS A MILLOR ENTRENADOR

Finalment, Jonatan Giráldez, guanyador de la Lliga F i la Lliga de Campions amb el FC Barcelona, i Pep Guardiola, guanyador del triplet amb el Manchester City, estan entre els nominats a millor entrenador de futbol femení i masculí.

Giráldez --que en acabar la temporada abandonarà el conjunt culer--, la britànica Emma Hayes (Chelsea) i la neerlandesa Sarina Wiegman (Anglaterra) són els tres finalistes al millor entrenador femení del 2023.

El tècnic viguès parteix, sobretot per la conquesta de la 'Champions', com el principal favorit a alçar-se amb el guardó davant Hayes, que va aixecar la seva quarta Superlliga consecutiva i la seva tercera FA Cup seguida amb el Chelsea, i Wiegman, que va portar la selecció anglesa, actual campiona d'Europa, a la final del Mundial.

En la categoria de futbol masculí, Pep Guardiola (Manchester City) rivalitzarà amb els italians Simone Inzaghi (Inter) i Luciano Spalletti (Nàpols) per un reconeixement que mai no ha guanyat el de Santpedor, finalista en les dues últimes edicions.

L'entrenador català també és teòricament el màxim favorit després d'aconseguir guanyar la primera 'Champions' de la història del City, trofeu al qual es van sumar la Premier League, l'FA Cup i la Supercopa d'Europa. Per la seva banda, Simone Inzaghi va portar l'Inter a la final de la Lliga de Campions i a alçar la Copa d'Itàlia, mentre que Luciano Spalletti va guanyar la Sèrie A amb el Nàpols 33 anys després.