Aitana Bonmatí, 'Pilota d'Or' del Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda

MADRID, 20 ago. (EUROPA PRESS) -

La migcampista de la selecció espanyola Aitana Bonmatí ha estat escollida la 'Pilota d'Or' del Mundial, premi que distingeix la millor jugadora del campionat que ha acollit Austràlia i Nova Zelanda i que ha conclòs aquest diumenge amb el títol per a Espanya.

La futbolista del FC Barcelona, de 25 anys, ha signat un gran torneig, sobretot en l'estrena contra el Costa Rica i en els vuitens de final contra Suïssa, mentre que la seva figura també ha crescut en la final contra Anglaterra, sobretot en una gran segona part. La catalana, que ha marcat tres gols en el torneig, es perfila així com la gran favorita a la pròxima Pilota d'Or després d'haver estat escollida també la millor de la Lliga de Campions que va coronar amb el seu club.

"No tinc paraules, estic en xoc. El que hem fet és molt gran. Hem sabut patir una altra vegada avui, hem sabut gaudir, hem tingut les nostres ocasions, hem marcat un golàs i tenim l'estrelleta aquí. Estic molt feliç i molt orgullosa. És el somni de qualsevol futbolista", ha assenyalat Aitana després de ser guardonada.

La catalana, també MVP d'una 'Champions' que ha guanyat el FC Barcelona, ha assegurat emocionada que no es pot demanar "res més". "A nivell esportiu, ha estat un any excepcional. Qui m'ho hauria dit quan tenia 13-14 anys, quan jugava amb nens, quan era a les categories del Barça, quan encara no existia el futbol femení professional...!", ha rememorat.

"Ho volia agrair a totes les persones que han fet camí; avui nosaltres aixequem la copa, però hi ha hagut molta gent que ho ha deixat tot pel camí, que no ha tingut les mateixes oportunitats. Totes hem trencat barreres per a un futur espectacular", ha subratllat.

No ha estat l'únic guardó individual que s'ha emportat una jugadora de la nova campiona del món, ja que la davantera espanyola Salma Paralluelo, de 19 anys i autora de dos gols claus en quarts i semifinals, ha estat distingida com la millor jove d'aquest Mundial, en el qual s'ha convertit en la primera jugadora a ser campiona del món absoluta, Sub-20 i Sub-17. L'anglesa Mary Earps i la japonesa Hinata Miyazawa han estat reconegudes com la millor portera i la 'Bota d'Or' (5 gols).