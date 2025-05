Aitana Bonmatí: "És molt dolorós, no hem tret nostra millor versió"

MADRID 24 maig (EUROPA PRESS) -

La migcampista del Barça Aitana Bonmatí es va mostrar "molt afectada" per la derrota (1-0) davant de l'Arsenal aquest dissabte a la final de la Lliga de Campions Femenina, en un mal dia on no van aconseguir treure la seva "millor versió", encara que va deixar clar que estan disposades a seguir lluitant per títols.

"Molt afectada i molt dolorós, sobretot perquè havíem plantejat i treballat bé el partit, però avui no hem tret nostra millor versió, sobretot en la primera part, que ens ha costat més, imposar el nostre estil, el nostre ritme", va dir en declaracions a TVE, recollides per Europa Press, després de la final a Lisboa.

La vigent doble Pilota d'Or va destacar la millora del segon temps, però va haver de felicitar a l'Arsenal per la victòria. "En la segona, sí que estàvem bé i ha vingut el seu gol. Hem intentat refer-nos. Felicito a l'Arsenal perquè segurament ho mereixen guanyar avui", va afirmar, abans d'enrecordar-se de la seva amiga Mariona Caldentey. "És una gran jugadora i ajudarà a tots els equips als quals vagi, li he dit que gaudeixi del títol, se'l mereix. Almenys que ho gaudeixi ella", va afegir sobre l'ex del Barça.

D'altra banda, Bonmatí va agrair el suport de l'afició blaugrana. "Avui han tornat a respondre d'una gran forma. Tot el dolor que tinc segurament sigui per aquesta gent que s'ha recorregut Europa per veure'ns, donar-los les gràcies. Som el Barça i seguirem apostant alt per estar aquí l'any que ve i intentar guanyar", va acabar.