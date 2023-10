Aitana Bonmatí guanya la Pilota d'Or 2023

MADRID, 30 oct. (EUROPA PRESS) -

La migcampista catalana Aitana Bonmatí va complir els pronòstics i va ser aquest dilluns elegida com la guanyadora del trofeu de la Pilota d'Or, un reconeixement més que culmina el seu excel·lent any i que allarga el domini del futbol femení nacional en aquest guardó.

La migcampista del FC Barcelona i de la selecció era pràcticament la favorita indiscutible a heretar el tron de la seva companya i compatriota Alexia Putellas, vencedora els dos últims anys, i premi a una gran temporada on va aconseguir pràcticament tot a nivell col·lectiu i individual.

Sense cap dubte, ningú ha fet tants mèrits, individuals i col·lectius com la de Sant Pere de Ribas, que en la temporada 2022-2023 va aixecar la seva segona Lliga de Campions amb el FC Barcelona i l'històric primer Mundial amb la 'Roja', amb l'afegit que en les dues competicions va ser triada la millor futbolista, prova del seu actual estat de forma amb tan sols 25 anys.

A més, Aitana Bonmatí, que va culminar la passada campanya amb els títols de la Lliga F i de la Supercopa d'Espanya, ja va ser triada el passat mes d'agost com la 'Millor Jugadora d'Europa' pel que semblava complicat que algú li pogués arrabassar la seva primera Pilota d'Or, que li va lliurar el tennista serbi Novak Djokovic.

Aquest és a més el tercer consecutiu per al futbol femení espanyol i el quart en total d'un jugador o jugadora nascut a Espanya després de l'assolit pel mort Luis Suárez el 1960 (Alfredo di Stéfano, nacionalitzat espanyol però argentí de naixement ho va guanyar en dues ocasions 1957 i 1959). Trofeus tots ells assolits per futbolistes que jugaven al FC Barcelona, que va elevar la seva nòmina de Pilotes d'Or a un total de 15 i que el manté com el club més galardonat en el palmarès d'aquest reconeixement.