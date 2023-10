Aitana Bonmatí: "Espanya té un talent únic, diu molt que portem tres anys amb la Pilota d'Or"

MADRID, 31 oct. (EUROPA PRESS) -

La migcampista Aitana Bonmatí s'ha mostrat "molt orgullosa" de rebre la Pilota d'Or 2023, "un somni" que arriba després d'haver signat "un any excepcional a nivell esportiu" i ha deixat clar que Espanya és un país que té "un talent únic" i que "treballa cada dia per ser millors".

"Estic molt orgullosa de rebre la Pilota d'Or. Ha estat un any excepcional a nivell esportiu i malgrat que és un premi individual, el futbol és un esport col·lectiu, així que m'agradaria estendre l'agraïment a les meves companyes, als treballadors del Barça i a la selecció, perquè és clar que sense tots els èxits aconseguits aquest any jo no seria aquí avui", ha assenyalat Aitana Bonmatí en el seu discurs.

La catalana ha volgut donar les gràcies "als tres clubs" en els quals ha jugat, el CD Ribes, el CF Cubelles i, "sobretot", el FC Barcelona, "per apostar" per la secció "quan ningú no hi creia" i per donar-li "l'oportunitat de ser futbolista professional". "Qui m'hauria dit quan era una nena que jugaria en un Camp Nou ple, som un club referència mundial", ha recalcat.

La de Sant Pere de Ribes no s'ha oblidat de la seva família i amics, principalment dels seus pares Rosa i Vicent, presents en la gala, ni de "totes les nominades, sobretot les representants espanyoles". "Com a models, tenim una responsabilitat dins i fora el camp i hem de ser més que esportistes per lluitar per un món més pacífic i igualitari", ha advertit.

Bonmatí, "una mica nerviosa" i "sense dormir uns quants dies", ha confessat que aquest premi era "un somni". "Tinc la sort de jugar en un gran club i a la selecció, en tots dos equips tinc al meu costat les millors que em fan millor cada dia, i també els millors 'staff'. Al Barça fa tres anys que hem arribat a la final de la Champions, això és molt complicat i parla de la mentalitat que tenim", ha subratllat.

"Espanya té un talent únic. És cert que els últims anys hem destacat més a nivell de clubs, sobretot amb el Barça, i aquest any amb la selecció, i diu molt que portem tres anys amb la Pilota d'Or a casa. Som un país que viu el futbol moltíssim i que treballa cada dia per ser millors", ha prosseguit.

Finalment, ha assegurat no tenir "paraules" pels elogis de Pep Guardiola. "Sempre dic que em sento molt orgullosa d'haver nascut el mateix dia que ell, que és un ídol per a mi. No el vaig veure jugar, però sí que vaig viure aquella època tan gloriosa que ens va donar al Barça amb Xavi, Iniesta, Busquets i Messi, que van ser els dies més feliços de la meva vida. Que t'elogiï i et compari amb Iniesta, el meu jugador preferit juntament amb Xavi, és únic", ha sentenciat.