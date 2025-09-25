Bonmatí: "La constància per guanyar la Pilota d'Or tres vegades és el més difícil"

La jugadora del Barça Femení assegura que darrere les pilotes d'or hi ha "eufòria" però també "sacrifici, patiment i esforç"
BARCELONA, 25 set. (EUROPA PRESS) -
La futbolista del FC Barcelona Aitana Bonmatí ha assegurat aquest dijous en un acte privat al Gran Teatre del Liceu de Barcelona, organitzat pel club blaugrana per celebrar les seves tres pilotes d'or, que no viu aquests guardons "amb eufòria" però sí amb "orgull, satisfacció i agraïment", i ha reivindicat la dificultat de mantenir la constància que l'ha portat a encadenar tres trofeus consecutius, un fet "històric i molt difícil" que arriba amb "sacrifici, patiment i esforç".
"Eufòria tampoc, crec que no he viscut mai les pilotes d'or amb eufòria, sí alegria. Les hem viscut amb molta naturalitat, que de vegades sembla la normalitat però, quan pares a pensar-hi, hi ha molt de sacrifici, patiment i esforç darrere", ha assenyalat Bonmatí, que ha subratllat la "responsabilitat" de ser un "referent mundial per a tota una societat" des de ja fa uns anys enrere.
Sobre aquesta tercera Pilota d'Or, la de Sant Pere de Ribes (Barcelona) ha confessat que l'ha viscut "de manera inesperada". "No en sabíem res, intentes abaixar l'expectativa. Aquest any estava molt igualada la cosa, i pel que m'han dit ha estat una Pilota d'Or molt igualada. No em vaig preparar un discurs perquè realment no em volia posar pressió", ha explicat als mitjans presents, entre ells Europa Press.
Quant al moment en què va sentir pels altaveus del Théâtre du Châtelet el seu nom com a guanyadora, ha relatat que va ser "molt estrany". "De sobte diuen que anuncien la Pilota d'Or femenina i comencen amb un rànquing i jo em dic, 'on soc?' Perquè no m'hi veia. De cop veus com un u contra u entre la Mariona (Caldentey, de l'Arsenal i excompanya) i jo. Ens fan sortir per posar-nos el micròfon, ens donem sort i ens abracem, i després va passar tot molt ràpid", ha recordat.
No obstant això, malgrat ser la jugadora amb més pilotes d'or de la història (la seva companya Alexia Putellas va guanyar les dues anteriors), ha dit que és "la mateixa persona de sempre". "Soc més madura i amb més experiència", ha assegurat abans de destacar la importància de comptar amb un entorn estable que la manté "amb els peus a terra". "No ha canviat res més enllà de tenir tres pilotes d'or", ha afirmat.
També ha reconegut que millorar el xut exterior continua sent un dels seus objectius de cara a ser millor futbolista. Perquè no es conforma amb res. "Soc una jugadora que no té tant la porteria entre cella i cella. De vegades m'entretinc i després penso que podia haver xutat", ha admès.
La migcampista culer ha valorat que aquesta tercera Pilota d'Or premia especialment el seu rendiment en els partits decisius, malgrat no haver guanyat la Champions amb el Barça Femení o l'Eurocopa amb Espanya, tornejos en els quals va ser finalista. "Crec que se m'ha valorat molt el fet de destacar en partits importants, que són els que realment ha vist molta gent", ha assenyalat.
Preguntada per la possibilitat d'un quart trofeu, ha reiterat que no treballa amb aquesta fita com una obsessió. "Jo no visc cada dia amb l'objectiu de guanyar la Pilota d'Or, això és conseqüència de la feina ben feta i, sobretot, col·lectiva. Arribar a una final ja és una gran temporada perquè el camí fins allà és brutal", ha defensat.
DEMANA ALS POLÍTICS QUE POSIN FI A LA GUERRA A PALESTINA
Sobre el conflicte a Palestina, Aitana Bonmatí ha lamentat que sembli que la societat no hagi "après res de les guerres del segle passat". "Soc fanàtica de llegir sobre la Segona Guerra Mundial i el que va passar. Avui continuen existint guerres i sembla que no n'hem après. Les persones som un número, no valorem la vida d'un ésser humà i som peons dels polítics", ha lamentat. "La meva veu pot ajudar, però no canviarà res. La responsabilitat la tenen els polítics, tots els polítics del món", ha conclòs.