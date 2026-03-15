Aitana Bonmatí: "És brutal, he votat i hi havia una multitud que no m'esperava"

La jugadora del Barça vota acompanyada de l'expresident i candidat Joan Laporta
BARCELONA, 15 març (EUROPA PRESS) -
La jugadora del Barça Femení Aitana Bonmatí ha celebrat aquest diumenge haver pogut exercir per primera vegada com a sòcia el seu dret a vot en unes eleccions del club blaugrana, una oportunitat que, ha reconegut, li ha brindat la seva actual lesió, que li ha impedit viatjar amb l'equip a La Corunya per al partit de la Lliga F Moeve davant del Deportivo.
La migcampista blaugrana ha destacat el caràcter democràtic del FC Barcelona i el valor que els socis puguin elegir al president de l'entitat. "És brutal. He arribat aquí i hi havia una multitud que no m'esperava. Pensava que vindria d'hora i hi hauria poca gent, i és un orgull ser d'aquest club", ha afirmat als mitjans.
Bonmatí ha anat a votar i ha coincidit amb l'expresident Joan Laporta i l'exdirectiu responsable del Barça Femení Xavi Puig, amb els qui s'ha abraçat. Això sí, ha subratllat que el seu vot és secret, com el de la resta de socis. "Jo vinc aquí a exercir el meu dret a vot com a barcelonista i, evidentment, el vot sempre és privat en qualsevol votació", ha dit en ser preguntada pel sentit de la seva papereta.
"M'he trobat amb gent molt coneguda, tant el 'presi' (Laporta) com Xavi Puig, entre altres. Ells m'han cuidat molt durant tota l'etapa que porto en el Barça, i també soc la jugadora que soc avui dia gràcies a ells", ha aportat la millor jugadora del món.
"De vegades les lesions també donen moments positius, i avui és un d'ells. No puc estar a La Corunya amb les meves companyes, però puc estar aquí en un dia gran per al barcelonisme i exercir el meu dret a vot, que és la primera vegada en la meva vida que ho faig", ha explicat Bonmatí en declaracions als mitjans del club després de votar.
"Sabeu el sentiment que tinc per aquest club i al final és un club democràtic en el qual els socis i sòcies podem decidir qui serà el president. Pocs clubs al món poden dir això i això també ens fa diferents", ha afegit.
La internacional espanyola ha reconegut a més que li ha impressionat la gran afluència de socis en l'estadi. "He flipat bastant. Hi ha moltíssima gent aquí, molt barcelonisme junt. Són moments en els quals dius: 'Aquest club és diferent'", ha dit.
En clau esportiva, Bonmatí ha assegurat sentir-se en millor estat després de superar setmanes complicades per la seva lesió i ha explicat que confia a poder tornar aviat als terrenys de joc. "Aquesta última setmana m'he sentit molt bé. He tingut episodis complicats en els quals pensava que no avançava, però ara puc dir que vaig cap amunt i espero tornar ben aviat".
Finalment, la futbolista ha demanat al futur president del club que mantingui i impulsi encara més l'aposta pel futbol femení. "Crec que s'ha fet un molt bona feina durant molts anys. Jo he viscut l'abans i el després de l'evolució del futbol femení i crec que tant el Barça com Barcelona som un referent mundial".
"El futbol femení ja és una realitat, no hem de seguir justificant-nos. El 50% de la població del món són dones i vull que les nenes petites també puguin admirar-nos i dir: 'Jo vull ser futbolista professional'. Per això cal seguir apostant i confiant en això", ha conclòs.