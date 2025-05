3Cat renova els drets per emetre la Champions femenina fins a la temporada 2029-2030

BARCELONA 23 maig (EUROPA PRESS) -

3Cat ha renovat els drets per emetre, en obert i en català, la Champions femenina per als propers cinc anys, per la qual cosa es veuran partits del FC Barcelona a 3Cat fins a la temporada 2029-2030.

En la fase de grups, s'emetrà un partit de cada jornada, i entre aquests, tres dels sis que disputarà l'equip blaugrana, informa aquest divendres 3Cat en un comunicat.

També es podran veure totes les eliminatòries que es juguin fins a la final i el partit en què es decidirà el campió de la competició s'emetrà per 3Cat si el juga el FC Barcelona.