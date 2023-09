21 internacionals es quedaran a la concentració i jugaran contra Suècia

MADRID, 20 set. (EUROPA PRESS) -

21 de les 23 futbolistes que va convocar la seleccionadora nacional Montse Tomé han mostrat la seva "voluntat" de quedar-se a la concentració de la campiona del món i viatjaran a Göteborg per mesurar-se contra Suècia en l'inici de la Lliga de Nacions, segons va confirmar el president del Consell Superior d'Esports (CSD), Víctor Francos.

"21 jugadores han mostrat la seva voluntat de quedar-se. Haig de ser sincer, les jugadores estan en un moment complicat i crec que és una bona notícia dir que la selecció femenina disputarà els dos partits amb garanties i victòries", va assenyalar Francos als mitjans després de reunir-se amb les jugadores durant gairebé sis hores a un hotel de la localitat valenciana d'Oliva.

El president del CSD va confessar que els havia "agraït molt el gest" a les futbolistes. "Em sembla que les honora", va admetre. "I vull ser contundent en una cosa, hi ha dues que no se senten amb ànims i forces, però que hi hagi el màxim respecte tant amb unes com amb altres. Tenim un gran equip, campió del món i cal tenir respecte pel conjunt de jugadores", va indicar.

El dirigent, que va recalcar que aquesta trobada es va desenvolupar en un "to amable" i on totes les parts van poder "parlar amb absoluta llibertat", va recalcar que dues jugadores "han sol·licitat la possibilitat d'abandonar el concentració per raons de falta d'ànim i malestar personal". "Això és absolutament respectable i el CSD, la RFEF i la seleccionadora han acordat que la fórmula a utiltzar no comporti sancions, no volem entrar en una deriva de sancions", va advertir.

Francs va reiterar que encara que la llei "diu que cal sancionar" si no s'acudeix a la selecció, el Govern sempre ha tingut clar que "no volia i que intentaria evitar-ho". "A nosaltres no ens ho han dit", va resoldre preguntat sobre si les jugadores s'havien sentit pressionades per acudir per aquesta possibilitat.

"La primera cosa que les hem transmès és que qui no estigués a gust per la raó que sigués que sabés que no es trobaran ni a la RFEF ni a el CSD amb un procés sancionador", va sentenciar. A més, va asseverar que en la seva presència el càrrec de Montse Tomé "no ha estat al debat".

Francos va celebrar "la voluntat de construir" en una trobada on es van parlar de "tots els temes que dels calia parlar" i on es van arribar també "a una sèrie d'acords redactats i signats per la RFEF i el CSD que aniran en conjunt". Així, es constituirà "una Comissió Mixta de tres parts per poder fer un seguiment d'aquests acords", detallant que els que "afecten" merament al seu organisme tenen a veure amb temes de "polítiques de gènere, d'avançar en la igualtat de salaris o la qualitat de les infraestructures".

El president del Consell va subratllar que les jugadores havien mostrat "la seva preocupació davant la necessitat de fer canvis profunds", els quals l'ens federatiu "s'ha compromès a fer-los de forma immediata", encara que no es va referir a cap en concret deixant aquesta comunicació en mans de la federació.

Francos va reconèixer que "no" coneixia a les internacionals. "El primer que vaig fer va ser presentar-me i dir-les que si havia fet alguna cosa malament o havia de fer alguna cosa diferent m'ho diguessin. Ha estat una conversa d'absoluta sinceritat i així ens ho han mostrat elles, que també ens han agraït la reunió perquè han pogut expressar-se amb tranquil·litat", va relatar el dirigent, que va aclarir que el CSD no havia aconseguit "res". "Ha estat el conjunt de les parts, el que podia ser un desastre no ho va a ser", va afirmar.

DIA LLARG, INCERT I DE VIATGES

D'aquesta manera es posa fi a una dia molt llarg i complicat per a les internacionals convocades per Montse Tomé dilluns passat ja que un ampli nombre d'elles va insistir públicament que la seva posició respecte al divendres no havia canviat, quan van deixar clar en un comunicat la seva renúncia a anar amb la selecció si no hi havia canvis més profunds a la RFEF.

No obstant això, davant la possibilitat de ser sancionades per la Llei de l'Esport en cas de presentar-se, encara que defensaven que la convocatòria no havia complert "dins del termini i en la forma escaient" la normativa de la FIFA, finalment van decidir presentar-se, encara que no a la Ciutat del Futbol de Las Rozas (Madrid) com sol ser habitual.

Així, enmig de molta desinformació, les convocades del Reial Madrid (Missa Rodríguez, Tere Abelleira, Oihane Hernández, Olga Carmona i Athenea del Castillo) i de l'Atlètico de Madrid (Eva Navarro) es van concentrar amb Montse Tomé i el seu 'staff' en un hotel de Madrid proper a l'aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas, des d'on van partir passat el migdia amb destinació a València, en concret a la localitat d'Oliva.

Allà era el lloc on es van desplaçar la resta d'internacionals des de diferents punts, entre elles la davantera Lucía García i la defensa Laia Aleixandri, que van viatjar des de Manchester (Anglaterra), mentre que Esther González, que havia de volar des dels Estats Units, finalment va causar baixa per lesió i va ser substituïda per Cristina Martín-Prieto per una concentració a on no hi havia programat entrenament per a la tarda del dimarts.

Enmig de la incertesa va aparèixer un nou problema, el del retard de l'avió que havia de portar a les jugadores del FC Barcelona (Alexia Putellas, Mapi León, Irene Paredes, Patri Guijarro, Aitana Bonmatí, Cata Coll, Ona Batlle i Mariona Caldentey) des de la Ciutat Comtal i que va provocar que la reunió prevista amb Víctor Francos comencés ja de nit i s'allargués fins a pràcticament el clarejar del dimecres.