10.000 persones davant de la pantalla de la final del Mundial a Mataró (Barcelona), ciutat de Yamal

Alberto Paredes / Europa Press
MATARÓ (BARCELONA), 19 (EUROPA PRESS)
Unes 10.000 persones segueixen aquest dissabte per la nit la final Espanya-Argentina del Mundial de Futbol des de la pantalla gegant instal·lada en el Parc Central de Mataró (Barcelona), ciutat del jugador Lamine Yamal.
Són xifres de l'Ajuntament, que també ha destacat que això suposa completar l'aforament, i ha afegit que el seu futbolista "llueix una diadema amb 'Rocafonda", el nom del seu barri natal.
Poc abans del partit, molts aficionats han passat pel mural que hi ha al costat de Rocafonda i que representa Yamal amb l'uniforme del FC Barcelona.