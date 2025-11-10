Zhejian Aixiner Stockings reprèn la producció de l'antiga fàbrica de Nylstar a Blanes (Girona)

GIRONA 10 nov. (EUROPA PRESS) -
El grup empresarial xinès Zhejian Aixiner Stockings reprendrà la producció de fils de niló a l'antiga fàbrica de Nylstar a Blanes (Girona), informa la Conselleria d'Empresa i Treball aquest dilluns en un comunicat.
D'aquesta manera, la planta productiva que va entrar en concurs de creditors el 2023 recuperarà l'activitat industrial tradicional com a proveïdora del sector tèxtil.
El grup xinès produeix mitges i mitjons de qualitat, principalment enfocat al públic de la Xina, i aquesta fàbrica, que serà la primera del grup fora del gegant asiàtic, comptarà inicialment amb 35 treballadors, la majoria de Nylstar.
Per al projecte de represa, l'empresa ha comptat amb el suport d'Acció, l'agència per a la competitivitat de l'empresa de la Conselleria d'Empresa i Treball, a més de de la Direcció General d'Indústria.
El CEO del grup, Jian Yuan Ping, ha explicat que Aixiner, com a antic client de Nylstar, ha entès "que perdre la marca equivalia a perdre l'origen de la qualitat de la indústria mundial de les mitges de luxe", per la qual cosa l'operació és, a parer seu, una responsabilitat.