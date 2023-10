ZeroPort demana un "debat polític" sobre el trànsit aeri previ al de l'ampliació del Prat

BARCELONA, 23 oct. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de la plataforma ZeroPort, Jaume Osete, ha demanat impulsar un "debat polític" sobre si augmentar el trànsit aeri o reduir-lo davant el canvi climàtic, previ al de l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-el Prat, minuts abans que la comissió impulsada per Foment del Treball hagi presentat la seva anàlisi d'11 propostes per a l'ampliació.

Osete ha considerat que la patronal "s'ha atorgat un paper polític que no li correspon" i ha augurat que la pressió de la ciutadania i la situació climàtica impediran l'ampliació de l'enclavament aeroportuari, que considera una barbaritat i una irresponsabilitat, en unes declaracions als periodistes aquest dilluns.

Ha explicat que no han participat de la comissió de Foment "per no legitimar-la", si bé ha defensat impulsar un debat ciutadà que no estigui convocat per la patronal sobre el trànsit aeri i la necessitat d'ampliar l'aeroport.