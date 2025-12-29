Zelenski nega que Ucraïna ataqués una residència de Putin en Nóvgorod i acusa a Rússia de "soscavar" la diplomàcia

Michael Kappeler/dpa POOL/dpa - Arxiu
Diu que és una "invenció" de Moscou per "justificar atacs addicionals" i "la seva negativa a donar els passos necessaris per posar fi a la guerra"
MADRID, 29 des. (EUROPA PRESS) -
El president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski, ha rebutjat aquest dilluns les acusacions de Rússia sobre un suposat atac contra una residència del mandatari rus, Vladimir Putin, a la regió de Nóvgorod i ha assegurat que Moscou busca "soscavar tots els assoliments" obtinguts a nivell diplomàtic per aconseguir un acord de pau que posi fi a la invasió des del febrer del 2022.
"Rússia està de nou en acció, utilitzant declaracions perilloses per soscavar tots els assoliments dels nostres esforços diplomàtics compartits amb l'equip del president (nord-americà, Donald) Trump. Seguim treballant junts per apropar la pau", ha dit, abans de ressaltar que "la història sobre un suposat atac contra la residència (de Putin) és una invenció destinada a justificar atacs addicionals contra Ucraïna, inclòs Kíev".
Així, ha subratllat en el seu compte a la xarxa social X que Moscou ha realitzat aquesta denúncia per "justificar la seva pròpia negativa a donar els passos necessaris per posar fi a la guerra". "Les típiques mentides russes. És més, els russos ja han atacat Kíev al passat, inclòs l'edifici del Gabinet de Ministres", ha destacat Zelenski.
"Ucraïna no dona passos que puguin soscavar la diplomàcia. Al contrari, sempre els dona Rússia. Aquesta és una de les moltes diferències entre nosaltres", ha explicat. "És crucial que el món no es quedi callat ara. No podem permetre que Rússia soscavi el treball per aconseguir una pau duradora", ha resolt el president ucraïnès.
Zelenski ha respost així a les paraules del ministre d'Exteriors rus, Sergei Lavrov, qui va afirmar que Kíev havia llançat un atac amb més de 90 drons contra "una residència presidencial russa a la regió de Nóvgorod", motiu pel qual va dir que Moscou "reconsiderarà" la seva postura en les negociacions en marxa per un acord de pau.
El cap de la diplomàcia russa ha afirmat que "aquesta acció va tenir lloc durant negociacions intenses entre Rússia i Estats Units per resoldre el conflicte ucraïnès" i ha afegit que "aquest tipus d'accions imprudents no quedaran sense resposta". "No pretenem retirar-nos del procés de negociació amb Estats Units, però donada la completa degeneració del criminal règim de Kíev, que ha virat a una política de terrorisme d'Estat, les posicions negociadores de Rússia seran reconsiderades", ha resolt.
Unes hores abans, el portaveu del Kremlin, Dimitri Peskov, s'havia mostrat d'acord amb Trump en el fet que les converses per a un possible acord de pau amb Ucraïna es troben en les seves etapes finals, després de la reunió mantinguda el diumenge per l'inquilí de la Casa Blanca amb Zelenski, en la primera reacció des de Moscou a la trobada a Florida.