Zegona planteja un ERO per a 1.198 treballadors de Vodafone España, gairebé el 40% de la plantilla

MADRID, 12 juny (EUROPA PRESS) -

El fons britànic Zegona, que gestiona el negoci de Vodafone a Espanya des de començaments d'aquest mes, ha plantejat als sindicats un expedient de regulació d'ocupació (ERO) per a un màxim de 1.198 treballadors, la qual cosa suposa el 36,65% de la plantilla, integrada per un total de 3.268 persones, segons ha informat la companyia en un comunicat.

Vodafone España ha convocat els sindicats per obrir el període de consultes, si bé encara no s'ha fixat la data d'inici per a la negociació d'aquest acomiadament col·lectiu.

"Aquest procediment sorgeix des del convenciment que és l'única fórmula per garantir la viabilitat i competitivitat de l'empresa a futur i s'aborda amb una actitud responsable i dialogant, des de l'operadora, i amb la voluntat d'arribar al millor acord possible per a totes les parts", ha subratllat l'empresa.

La companyia ha argumentat que l'ERO es deu a "raons econòmiques, productives i organitzatives" davant la "forta deterioració financera i comercial".