Zegna afirma que valors i unió familiar "importen molt més" en una empresa cotitzada

BARCELONA, 24 maig (EUROPA PRESS) -

El president i director adjunt executiu del Grup Zegna, Ermenegildo Zegna, ha afirmat aquest divendres que els valors i la unió familiar són el nucli de la seva companyia, una cosa que, sosté, "importen molt més quan és una empresa cotitzada".

L'empresari ha participat en la taula rodona 'Empresa familiar europea, present i futur' en la 39a Reunió del Cercle d'Economia que se celebra al Palau de Congressos de Catalunya al costat de la presidenta del comitè d'accionistes i consell de supervisió de Henkel, Simone Bagel-Trah, moderats pel CEO de Puig, Marc Puig.

Zegna ha admès que sempre hi ha disputes familiars, però "els draps bruts es renten a casa i de cara a l'exterior, han de ser impecables"; representant de la tercera generació en la multinacional italiana, creu en la meritocràcia, ha dit que hi serà al capdavant fins que la junta decideixi que ja no és l'adequat, i que els seus dos fills treballen en l'empresa perquè ho fan bé.

Creada el 1910, inclou marques com Tom Ford o Thom Browne, amb les quals Zegna va entrar en la moda femenina; el 1991 va esdevenir la primera marca de luxe internacional a entrar a la Xina i va sortir a borsa el 2021.

"Vam sortir de la covid més forts. El cost d'oportunitat i el relleu generacional ens va portar a entrar a borsa", ha dit Zegna, l'empresa del qual va ser creada pel seu avi, qui va apostar per la qualitat i el disseny italià, primer com a fabricant de tèxtils, per després passar a fabricar roba en la segona generació.

Durant la seva direcció, Zegna "ha entrat en el 'retail', és el pas més important, i la diferència entre ser majorista i minorista, és que ser detallista suposa estar en contacte amb el client, que et posa a prova, com passa amb els inversors".