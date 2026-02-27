La Zarzuela creu que el rei emèrit hauria de recuperar la seva residència fiscal a Espanya

MADRID 27 febr. (EUROPA PRESS) -
El rei emèrit pot tornar a residir a Espanya quan ho consideri oportú però la Casa del Rei considera que si vol salvaguardar tant la seva imatge com la de la Corona aleshores també hauria de recuperar la seva residència fiscal al país.
Així ho han traslladat aquest divendres fonts de La Zarzuela, enmig del debat suscitat pel líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, qui va considerar "desitjable" que pogués tornar a Espanya des del seu exili als Emirats Àrabs Units (EAU) després de la desclassificació dels arxius del 23-F en els quals va quedar confirmat que l'aleshores monarca no va tenir res a veure amb els colpistes.
La Zarzuela ja havia deixat clar que és una "decisió personal" de Joan Carles I si torna definitivament a Espanya i aquest divendres han volgut puntualitzar que en aquest cas, també hauria de tenir la residència fiscal al país, tenint en compte que la va traslladar a Abu Dhabi després d'exiliar-se l'agost del 2020.
El rei emèrit "pot tornar a viure a Espanya quan vulgui", insisteix la Casa del Rei, però sostenen que si vol "salvaguardar la seva imatge d'especulacions i possibles crítiques i, per tant, la de la Corona com a institució" aleshores "hauria de recuperar la seva residència fiscal a Espanya".