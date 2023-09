La Zarzuela assegura que el Rei no va ser informat pels saudites de la compra del 9,9% de Telefónica

MADRID, 7 set. (EUROPA PRESS) -

El rei Felip VI no va ser informat de manera anticipada sobre les intencions de l'empresa saudita STC d'adquirir el 9,9% de Telefónica, segons han traslladat fonts de La Zarzuela a Europa Press.

"A la Casa del Rei no s'ha rebut cap comunicació per part de la companyia STC per informar de l'operació de compra d'accions de Telefónica", han recalcat les fonts.

La família reial espanyola ha mantingut tradicionalment una bona relació amb la saudita, especialment durant l'època en què Joan Carles I ocupava el tron. El príncep hereu saudita, Mohammed bin Salman, que és qui ocupa el poder a causa del fràgil estat de salut del seu pare, el rei Abdul·lah bin Abdulaziz, va fer una visita a Espanya el 2018 i es va reunir amb Felip VI.

La notícia de la compra per part de STC, de capital majoritàriament estatal, del 9,9% de Telefónica --convertint-se en el seu principal accionista--, es va saber dimarts a última hora.

El Govern central va reconèixer dimecres que n'havia estat informat el dia abans. Fonts governamentals han indicat que l'executiu estudiarà l'operació d'acord amb les potestats que li atribueix la llei d'inversions estrangeres i les modificacions introduïdes per l'escut antiopes.

En virtut del reial decret aprovat el juliol passat amb el qual s'imposa aquest escut, l'executiu espanyol ha de donar permís als inversors extracomunitaris que pretenguin adquirir més del 10% d'una empresa estratègica cotitzada.

No obstant això, aquest llindar es rebaixa al 5% en el cas d'empreses amb interessos en l'àmbit de la defensa nacional, un supòsit en el qual les fonts governamentals han reconegut que podria entrar Telefónica.