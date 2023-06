Zaragoza (PSC) veu en Colau "una vara de mesurar diferent" en rebutjar els vots del PP

BARCELONA, 16 juny (EUROPA PRESS) -

El diputat del PSC al Congrés, José Zaragoza, ha recriminat aquest divendres a la candidata de Bcomú a Barcelona i alcaldessa en funcions, Ada Colau, que tingui una "vara de mesurar diferent" perquè fa quatre anys va acceptar els vots de Cs per ser investida i ara rebutja els del PP per fer alcalde el candidat socialista, Jaume Collboni.

"Fa quatre anys no va tenir cap problema a no compartir l'alcaldia i a rebre els vots de Cs. Sembla que, el que per a ella era bo, no és bo per a Collboni. Té una vara de mesurar diferent quan l'afecta a ella o l'esquerra d'aquest país", ha sostingut en una entrevista a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press.

Segons Zaragoza, el candidat de Junts, Xavier Trias, i Collboni són els dos noms amb opcions per ser alcalde perquè "no suma la dreta ni l'independentisme", però creu que el candidat socialista és l'únic que pot conformar un govern municipal estable.

"Colau ha de decidir si vol ser un temps mort entre les dues alcaldies de Trias, si vol ser la que li retorna el poder, o decideix que en aquesta ciutat hi hagi un alcalde d'esquerres, tot i que no sigui ella", ha destacat.

Després d'acusar els comuns de només preocupar-se del partit, ha assegurat que "s'estan jugant la supervivència d'un projecte polític, no el futur de la ciutat".

"El PP no està en el pacte. Collboni vol un govern amb els comuns, però liderat per nosaltres", ha explicat el diputat socialista.

L'"ADVERSARI" ÉS EL PP

Respecte a les eleccions generals del 23 de juliol, Zaragoza ha avisat que l'"adversari" en aquests comicis és el PP i no Vox.

"Vox és una candidatura del PP. El problema no és Vox, són les polítiques del PP. Quina és la diferència de les seves polítiques?", ha preguntat.