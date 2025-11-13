Zaragoza (PSC) retreu a Junts que doni "gratis i a canvi de res" els seus vots al PP i Vox

MADRID 13 nov. (EUROPA PRESS) -
El diputat del PSC al Congrés José Zaragoza ha lamentat aquest dijous que Junts estigui "oferint els seus vots incondicionalment a l'oposició", una situació que, segons ha dit, fa que "el PP i Vox tinguin gratis els vots de Junts a canvi de res". "Això és el que no entenem", ha remarcat, després de subratllar que ho afirma com a parlamentari del PSC.
Preguntat pels insults que la portaveu de Junts, Miriam Nogueras, va dedicar dimecres al president espanyol, Pedro Sánchez, a qui va dir "cínic" i "hipòcrita", Zaragoza ha assenyalat que el clima parlamentari s'ha deteriorat des de l'arribada de Vox a la vida política. "Determinades maneres de comportar-se al final sembla que es contaminin", ha assenyalat.
El diputat del PSC ha defensat que "la política és arribar a acords" i ha recordat que el Govern central continua avançant legislativament, amb desenes de lleis aprovades, malgrat que en un parlament "plural" de vegades es guanyen votacions i "de vegades es perden".
Per la seva banda, sobre el debat amb Sánchez, i per la petició d'alguns socis al president perquè fixi un pla per a la resta de la legislatura, el portaveu del PSOE a la cambra baixa, Patxi López, ha respost que "l'horitzó de l'executiu està dibuixat des del primer dia".
"Aquest és un govern per a la immensa majoria d'aquest país, per als treballadors als qui s'apuja el salari mínim, per als pensionistes als qui se'ls revalora la pensió, per als qui necessiten els serveis públics, que es reforcen, que s'hi posen cada vegada més recursos. Aquest és un govern que té molt clars els seus objectius i que els continuarà mantenint", ha afegit.