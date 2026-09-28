Zaragoza (PSC) insta Podem a donar suport al decret d'habitatge

BARCELONA 28 set. (EUROPA PRESS) -
El diputat del PSC al Congrés José Zaragoza ha afirmat aquest dilluns que li semblaria "curiós" que el decret d'habitatge que està negociant el Govern central (i que necessita els suports de la formació morada i de Junts, entre d'altres) no tirés endavant per una suposada estratègia electoral de Podem.
"Crec que ells no volen això. Jo tinc una bona opinió de la gent de Podem, dels diputats de Podem. Una cosa és el discurs polític i una altra la seva voluntat que la gent que ho està passant malament no ho continuï passant malament. Jo no els veig convertir-se en una aliança Podem-PP-Vox", ha dit en una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press.
Sobre els suports que necessita el Govern central, Zaragoza ha remarcat que "són més importants els 7 vots de Junts, que són determinants", que els 4 de Podem.
"Si els 7 de Junts hi voten en contra, aleshores no hi ha res a fer", ha dit.
Ha subratllat que amb els 4 vots en contra de Podem tampoc no tindria llum verda el decret, però sí si la formació morada s'abstingués.