Zaragoza (PSC) després de l'acord Govern central-Junts per al decret ómnibus: "Nosaltres no fem polsos"

BARCELONA 29 gen. (EUROPA PRESS) -

El diputat del PSC al Congrés, José Zaragoza, ha celebrat l'acord tancat pel Govern central amb Junts per aprovar el decret ómnibus i ha reivindicat la tasca de l'Executiu per arribar a pactes amb els seus socis d'investidura: "Nosaltres no fem polsos amb els partits polítics, nosaltres vam governar en minoria. I és una cosa que la gent ha d'entendre".

En una entrevista d'aquest dimecres al 324 recollida per Europa Press, ha defensat que en les negociacions "l'important és el resultat sempre: si aprovem les lleis, si canviem les coses, si fem polítiques que permetin que aquest país avanci".

També ha sostingut que cap dels arguments defensats tant per Junts com pel PP per carregar contra el decret "han desaparegut, estan igual que estaven, perquè eren falsos i perquè no afectaven a res del decret".

"El senyor Feijóo té tantes ganes de tombar Pedro Sánchez que no pensa les coses que fa. I després aquesta falta de reflexió el porta a fer el ridícul públicament", ha retret Zaragoza, que veu als populars convertits en 'palmeros' de Junts, en les seves paraules.

Sobre les conseqüències polítiques de les negociacions, ha opinat que el debat al final ha estat només sobre estratègies polítiques i ha reflexionat: "Estem tant en l'estratègia i en les jugades mestres, que semblen un videojoc de polítics, i ens oblidem que la política només té justificació si millores la vida de la gent".