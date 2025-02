Zaragoza (PSC) critica l'"ambigüitat" de Junts amb Orriols, la qual equipara amb Vox

MADRID 19 febr. (EUROPA PRESS) -

El diputat del PSC al Congrés i membre de la direcció del Grup Socialista, José Zaragoza, ha criticat la decisió de Junts de no presentar una moció de censura contra l'alcaldessa de Ripoll (Girona) i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, la qual equipara amb Vox, i ha instat els de Carles Puigdemont a "aclarir-se" i posar fi a la seva "ambigüitat".

Segons ha explicat, els socialistes "sempre" han mantingut la mateixa política de fer "un cordó sanitari contra la ultradreta", aplicable a Vox a nivell nacional i a Aliança Catalana a Catalunya, perquè són, segons ha dit, "la mateixa ultradreta".

A parer seu, el partit de Carles Puigdemont té la "síndrome Feijóo" perquè "no saben relacionar-se amb les forces d'ultradreta i tenen problemes d'ambigüitat". En aquest sentit, ha animat Puigdemont a "aclarir què li passa en la seva relació amb la ultradreta catalana".

Arran d'aquesta qüestió, Zaragoza ha estat preguntat per si creu que aquesta decisió de Junts és per un càlcul electoral i malgrat que ha dit que no sap si aquest és el motiu, creu que el que és "evident" en aquesta matèria és que "perjudica els ciutadans" i que Junts "s'equivoca".